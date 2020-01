Tiroteo en secundaria de Texas deja un herido

Un tiroteo en una escuela secundaria ubicada en el condado de Bellaire, Texas en Estados Unidos, este martes dejó como saldo un herido.

De acuerdo a la información proporcionada por medios locales, los hechos tuvieron lugar minutos después de las 16:00 horas tras los hechos, autoridades comenzaron a recibir llamadas de auxilio.

Student who was shot in the chest at Bellaire High School dies pic.twitter.com/DsroevoXJ2

— Anthony Bassey (@abasseyisd) January 14, 2020