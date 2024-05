Ausencia de Morena en debate de senadores atenta contra la democracia: PRI, PAN y PAS

Ante el anuncio de la ausencia de Enrique Inzunza Cázarez en el segundo debate de senadores por Sinaloa, la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó que Morena atente contra la democracia, con la única pretensión de proteger a un acosador.

Paola Gárate, dirigente estatal del PRI, cuestionó la ausencia del candidato, “¿qué se podía esperar de un senador así?, “¿qué sea impune el acoso y la violación?”.

“Son increíble las justificaciones absurdas y pretextos de la fórmula de vergüenza de Morena, que no acuda a debatir y encima le echan la culpa al órgano electoral, o sea que si ellos no ponen las reglas, no juegan”, dijo Gárate Valenzuela.

Víctor Corrales Burgueño, presidente del Partido Sinaloense, declaró que la negativa de asistir a debatir atenta contra la democracia de la sociedad para enterarse e informarse.

Paloma Sánchez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en primera fórmula mencionó que, desde el inicio de la organización de los debates, los aspirantes morenistas han tratado de imponer sus reglas para proteger a Inzunza Cázarez.

“¿Qué deja!? que están cuidando a Enrique Inzunza, y evidentemente sabían que si yo me enfrentaba, que he sido una de las personas que más he señalado sus denuncias de acoso; pues lo están protegiendo y más si venía de la voz de una mujer”, declaró Sánchez.

Mencionó que ni Imelda Castro, compañera de Inzunza Cázarez al Senado, se atreve a hacer una declaración sobre él.

“El día del debate la senadora Imelda no se atrevió una sola vez ni siquiera a defender o a dar una explicación del tema. No pudo, su compañero de fórmula es impresentable. Ella que ha sido una defensora de las mujeres, le dije ¿tu votarías por alguien que tiene denuncias de acoso? Y le dije: yo sé que no”.

Informó que también los candidatos del Partido Verde Ecologista de México, informaron que no se presentarán al debate.