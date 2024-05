Protesta campesina, omisión que cuesta

Ignorar la manifestación en palacio de gobierno trajo como consecuencia la toma de casetas en Sinaloa

Las pérdidas económicas, tanto de los transportistas como de las casetas de peaje, pudieron evitarse. También, las molestias de los automovilistas y el desgaste físico de los pequeños productores con la toma de cuatro casetas de peaje en Sinaloa.

Pero no. Tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como los productores se “montaron en su macho” y provocaron un caos carretero durante tres días para ceder al final de cuentas.

Los productores, en su lucha por precios rentables para sus granos, y el gobierno del estado con su esquema de comercialización “histórico”, pero con un precio que no satisfizo a los maiceros del estado de 5 mil 451.93 pesos la tonelada.

El caos que no se evitó

Cinco días después de una reunión de industriales, gobierno federal y productores de Sinaloa, donde se acordó un esquema de comercialización y el nuevo precio para la tonelada de maíz, los ejidatarios se manifestaron la mañana del lunes 29 de abril en la explanada de palacio de gobierno como medida de presión para que el gobernador les concediera una audiencia, tendiente a la consecución de un mejor precio para el grano.

En la explanada de palacio de gobierno en Culiacán estaban productores de Ahome, El Fuerte, Sinaloa, Guasave, Mocorito, Navolato, Elota y Angostura, en demanda de un precio justo para el maíz.

“Ellos quieren que a güevo aceptemos que lo que nos están ofreciendo es correcto… ese pinche precio que nos quieren dar es pa’ salir a mano, si es que bien me va”, gritaba uno de los productores.

Megáfono en mano, el ejidatario demandaba a gritos la presencia del gobernador ante el ánimo exacerbado de los manifestantes.

“Si ya no puede hacer nada por el campo, que nos diga, pero que no nos estorbe, que no nos perjudique”, se desgañitaba.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, leyó el documento que entregaría al gobernador, firmado por los representantes de nueve organizaciones campesinas del estado.

“Acudimos con usted para manifestarle nuestro total desacuerdo e inconformidad por la declaratoria en el precio de 5 mil 457 pesos por tonelada de la próxima producción de maíz. Esto por ser insuficiente para resolver la contingencia de mercado que nuestra actividad atraviesa desde el ciclo anterior.

“Asimismo, solicitamos la definición pormenorizada de los apoyos a los productores de garbanzo, sorgo, frijol y cártamo, que también se han visto afectados por la incosteabilidad de estos cultivos”, leyó.

Ante la ausencia del mandatario estatal, los manifestantes rechazaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Rodolfo Jiménez López, y se impusieron un plazo perentorio. Si a las 15:00 horas no eran atendidos por Rubén Rocha Moya, tomarían la caseta de peaje de Costa Rica.

Y así lo hicieron.

Con el bloqueo de la caseta de cobro de Costa Rica, en Culiacán, la tarde del lunes 29 de abril, se hizo un caos vehicular. Hileras de vehículos, autobuses de pasajeros y tráileres varados a lo largo de varios kilómetros al norte y sur del punto de manifestación.

A la de Costa Rica se le sumaron las manifestaciones en las casetas de Cuatro Caminos, en Guasave; la de San Miguel Zapotitlán, en Ahome, y la de Alhuey, en Angostura.

Y la mañana del jueves 2 de mayo se unieron a la lucha productores de Elota con su maquinaria.

Como ruta alterna en la capital del estado, se tomó la carretera libre Culiacán-Mazatlán.

Esquema “histórico”

El lunes 29 de abril el secretario de Agricultura, Jaime Montes Salas, en reunión con usuarios de módulos de riego, sostuvo que no era posible pagar más de los 5 mil 451 pesos la tonelada de maíz como el año pasado, cuando gobierno del estado compró parte de la producción para despresurizar el mercado.

En la reunión en la Ciudad de México, dijo, se logró un esquema de comercialización “histórico”, con el reconocimiento del maíz blanco de Sinaloa sin tener que referenciarlo como amarillo, como se venía haciendo.

LA TOMA DE CASETAS. En pie de lucha.

Además de lograr un pago universal, sin importar el hectareaje.

“El esquema de comercialización es lo que es histórico, no el precio… El precio todavía nos falta mucho por conseguir”, expresó.

La tarde del jueves los productores “dieron su brazo a torcer” y liberaron las casetas, ante la promesa del gobernador Rubén Rocha Moya de reunirse con ellos a las 12:00 horas del viernes, y cuyos resultados serían determinantes para decidir el futuro de la manifestación.

Los cinco compromisos de Rocha

Luego de la reunión con productores, gobierno del estado boletinó un comunicado en el que informó que el gobernador Rubén Rocha se comprometió a gestionar cinco puntos: una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obador; que se abrevien y simplifiquen las reglas de operación del pago de la compensación de los 750 pesos; que se reparta la bolsa de apoyo calculada para 3.8 millones de toneladas de maíz, entre las que finalmente se produzcan; gestionar la ampliación a otros cultivos del programa de fertilizante; y buscar el abaratamiento del agua.

En la reunión con los productores el mandatario estatal ofreció que la bolsa de 2 mil 850 millones de pesos, que se gestionó ante el gobierno federal para el pago de los apoyos de los 750 pesos por cada una de las 3.8 millones de toneladas de maíz, se queden íntegramente en Sinaloa, aunque no se alcance esta proyección.

El segundo compromiso que asumió fue solicitar una audiencia con el presidente de México, en la cual se incluirá al grupo de productores; el tercero, trata de gestionar que se abrevien y simplifiquen las reglas de operación para el pago de la compensación de los 750 pesos.

El cuarto y quinto compromisos se refieren a solicitar con la Federación que se dote de fertilizantes del Bienestar a otros cultivos, como sorgo, garbanzo y cártamo, y gestionar ante la Comisión Nacional del Agua el diseño de un programa para abaratar el costo de las cuotas de riego.

La moneda al aire

La reunión de pequeños productores con el gobernador arrojó solo acuerdos y no el mejoramiento del precio de la tonelada de maíz.

Valdez Armentía sostuvo que el precio de 5 mil 457 pesos por tonelada “no se movió”, aunque si se gestiona un recurso de 2 mil 850 pesos para la compra de la cosecha, por lo que podrían aspirar a alcanzar un precio de 5 mil 950 pesos la tonelada.

Y a partir de ese precio arrancarían las negociaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que se concrete la audiencia que el gobernador acordó gestionar con él.

Los resultados de la reunión del viernes con el mandatario estatal serían dados a conocer a los pequeños productores, quienes determinarían si se retiran de las casetas de cobro o retomarían los bloqueos.

Efímera toma de caseta en San Miguel Zapotitlán

En Ahome, los productores agrícolas realizaron un bloqueo de las cajas de cobro de la caseta de

peaje de San Miguel Zapotitlán, en respaldo a la movilización de sus compañeros del centro y sur

de la entidad, en exigencia de un mejor precio a la tonelada de maíz.

PRODUCTORES DE AHOME. Protesta efímera.

Jesús García, dirigente del colectivo Campesinos Unidos de Sinaloa, aseguró que la protesta es válida ante los intentos fallidos del Gobierno por mantener un esquema de comercialización fallido.

“Ciertamente, nada de lo intentado por el gobierno ha funcionado, porque se resisten a retomar los esquemas de apoyos que funcionaron. De continuar esa práctica, la indignación de los maiceros y trigueros estallará en otros movimientos que pueden ser más radicales. No nos dejan otra opción más que la movilización.”

La protesta apenas duró un día.

Antecedentes

La inconformidad de los productores por el precio del maíz viene de 2023 con el bloqueo de las instalaciones de Pemex en Topolobampo y Culiacán, en mayo, y del aeropuerto internacional de Culiacán, en junio.

En la historia reciente, la inconformidad se incubó desde el 12 de abril, cuando el grupo Navolato cocinaba una manifestación pacífica con tractores, de arrastre y camiones a lo largo de la carretera Navolato-Culiacán, la cual fue conjurada la noche del 11 de ese mismo mes, por gobierno del estado.

El lunes 15 de abril un grupo de ejidatarios de distintos municipios de la entidad, se concentraron en la explanada de palacio de gobierno para exigir el pago de las cosechas pendientes del año pasado y un mejor precio de garantía, en la que se preveía una huelga de hambre por parte de Baltazar Valdez Armentía, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa.

De nueva cuenta Rubén Rocha Moya conjuró la protesta y huelga de hambre con el compromiso de encabezar las demandas campesinas en la Ciudad de México.

El 25 de abril, en reunión de industriales, gobierno federal y representantes del sector campesino en la Ciudad de México, se logró el esquema de comercialización “histórico” con el reconocimiento del maíz blanco, un precio de 5 mil 451.93 y un precio universal, que dejó inconformes a los ejidatarios y originó esta manifestación.

Artículo publicado el 05 de mayo de 2024 en la edición 1110 del semanario Ríodoce.