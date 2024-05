México y la lucha contra las compañías de armas de EU

Especialistas señalan que, si las autoridades mexicanas ganan el litigio, se reducirá el tráfico de armas desde Estados Unidos

Las armas con que operan los cárteles de la droga en territorio mexicano, siguen llegando de Estados Unidos a México, sin embargo, la victoria obtenida en una corte de apelaciones en el vecino país del norte, a principios de este año, sería el inicio para que, a largo plazo, estas armas no lleguen con el flujo que actualmente ocurre, consideraron expertos en seguridad.

Ioan Grillo, periodista y autor del libro Sangre, Armas y Fuego, explicó que las armas siguen llegando a través de armeros y traficantes de armas, pero el revés que sufrieron los fabricantes de armas en una corte de apelaciones, para que la demanda que interpuso el gobierno de México en agosto de 2021 proceda, tendrá repercusiones, no sólo en el tráfico de armas, sino también en el trasiego de drogas, pues la presión de los medios estará presente.

“Este tipo de coberturas relacionadas con el tráfico de armas tiene un fuerte impacto, pues ha hecho que se incluya en las agendas bilaterales de ambos países, de tal modo que ahora es un tema que está en la agenda”, explicó Grillo durante una entrevista telefónica con este semanario.

De acuerdo a datos publicados por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Oficina para el control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), el tráfico ilegal de armas que llegaban de EU alcanzó niveles históricos entre 2016 y 2022, cuando el tráfico aumentó de 7 mil 161 armas y rifles automáticos hasta alcanzar la cifra récord de 12 mil 497 armas de fuego en 2022.

Ese flujo de armas hizo que, en agosto de 2021, México interpusiera una demanda civil ante las compañías fabricantes de armas Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century International Arms, Colt, Glock, Sturm, Ruger & Co. Inc y Witmer Public Safety Group Inc, por considerarlas “negligentes”, al saber que sus armas eran usadas en México por organizaciones criminales.

David Pérez Esparza, periodista e investigador en materia de seguridad en México, consideró que el daño ocasionado por ese flujo de armas que llegaban con gran facilidad de Estados Unidos a México, fue terrible, pues ha cobrado la muerte de casi 450 mil personas en los últimos tres sexenios, y apunta a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador como la más violenta de la historia del país.

“Hoy por hoy, ataques con armas fuego es una de las principales causas de muerte en jóvenes mexicanos, pero el impacto no sólo es en mortalidad, sino también en lesiones, ataques, y otros delitos vinculados con la violencia como es la extorsión que, aunque no están ligados al tráfico de armas, son delitos que se realizan con armas de fuego”, dijo Pérez Esparza.

Según datos del INEGI, la administración de Felipe Calderón registró 121 mil 613 homicidios, mientras que con Enrique Peña Nieto fueron 157 mil 158 homicidios, en tanto con López Obrador se tenían registrados, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de diciembre de 2023, 171 mil 085 asesinatos, dando un total de 449 mil 856 homicidios, de los cuales, más del 60 por ciento fueron cometidos con armas de fuego.

Rodrigo González, periodista y productor de televisión, quien ha hecho una serie de investigaciones para documentar el tráfico de armas de EU a México, dijo que le tocó grabar cómo los traficantes introducen armas de todo tipo, que ocultan en autos, casas de seguridad en Los Ángeles, y de ahí las mueven a Mexicali y a otras ciudades fronterizas.

“Tristemente es una actividad que desafortunadamente resulta muy fácil para quien quiere meter armas a México, y lo que puedo decir es que cuando las cruzan no hay ningún filtro para que lleguen a territorio mexicano, y después a los cárteles de las drogas”, dijo González.

“Cuando se vaya a juicio, porque es un hecho que va a llegar a una corte, los fabricantes de armas deberán justificar porqué venden tantas AK-47 en Texas y Arizona, y quizá no sea como quiere el gobierno de México de compensar con millones de dólares a las familias mexicanas víctimas, pero sí influir para que la venta de armas sea más controlada y ello limite el tráfico de armas”, observó Grillo, quien por fin dice mirar una luz al fondo de túnel.

Durante un recorrido de campo hecho por Ríodoce en los últimos seis meses, cada vez que se cruza un auto de Estados Unidos a México por las garitas de Nogales, en Arizona, y Calexico, Otay, y San Ysidro, en California, no existe ningún tipo de revisión, es decir, todo vehículo pasa sin ser molestado ni por elementos de ICE, Migración o el ATF, y una vez que cruzan a México, si al auto le toca luz verde no es revisado, pero según observó un traficante de armas en Mexicali, ya de lado mexicano, es mucho más fácil todo, por el nivel de corrupción que existe.

En tiendas de armas en Yuma, Arizona, una ciudad al otro lado de la frontera con San Luis Río Colorado, rifles como el AK-47 tenían un costo de 750 dólares, y el mismo rifle, en Sinaloa, podía comprarse en 80 mil pesos, según dijo el armero consultado. Arizona y Texas son los estados de la unión americana que más AK-47 venden.

La demanda civil que presentó el gobierno de México ha sufrido una serie de tropiezos, el último fue en septiembre de 2022, cuando un juez federal desestimó la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para responsabilizar a fabricantes de armas de facilitar el tráfico de una mortífera avalancha de armas a México.

Ese revés, sin embargo, se revirtió en enero de este año, cuando una corte de Apelaciones del Primer Circuito de EU falló a favor de la SRE y ordenó revisar la demanda que presentó contra ocho fabricantes de armas.

Artículo publicado el 05 de mayo de 2024 en la edición 1110 del semanario Ríodoce.