Charros de Jalisco a la venta 

La venta del Club Charros de Jalisco sería inminente este mismo año, luego de los problemas legales que han sostenido durante meses los dos grupos de socios de la franquicia que nació en el año 2014 durante la gestión del Gobernador de Jalisco, el ahora fallecido Aristóteles Sandoval.

Por lo pronto la LMP está haciendo a un lado a Armando Navarro y también a Salvador Quirarte, los dos protagonistas de esta novela que en cualquier momento podrían llegar a su fin de concretarse la compra-venta hacia un grupo de empresarios.

Ninguno de los dos estuvo el pasado jueves en el Draft de la Liga en Hermosillo y quien llevó la voz cantante fue el Gerente Deportivo, Ray Padilla, aunque también asistió Carlos Calo Valenzuela en calidad de testigo por las acciones minoritarias que tiene su padre dentro del club.

De acuerdo a dos fuentes del Gobierno de Jalisco, en primera instancia uno de los interesados sería el empresario Pepe Miguel, pero el propietario de los Pericos de Puebla en la LMB nos envió una carta negando tal versión.

Habrá que estar muy pendientes del equipo tapatío, quienes ayer seleccionaron a Adrián González en el draft de extranjeros y si lo hicieron es porque el tema ya lo abordaron con el primera base y designado de los Mariachis de Guadalajara en la LMB.

ROLETAZOS:

*ROQUE SALINAS, la primera selección global del Draft para peloteros nacionales, ha tenido un buen debut en la LMB a sus 18 años de edad con los Mariachis de Guadalajara (.357, 2HR y 8 CP en 28 JJ), lo cual llamó la atención de Cañeros de Los Mochis. Los verdes ya tienen a dos extranjeros apalabrados para regresar: Los cubanos Josuán Hernández y Eddy Martínez.

*LOS TOMATEROS de Culiacán tomaron al pitcher Dylan Unsworth como su primera selección del Draft de extranjeros de la LMB, pero el sudafricano ya está firmado para lanzar el próximo invierno con los Gigantes del Cibao, subcampeones de la Liga Dominicana. Unsworth tiene record de 4-0 y 2.70 de efectividad en 7 aperturas con El Águila de Veracruz.

RÁPIDAS: Por similar tenor estaría el caso del ex ligamayorista cubano Yasiel Puig, quien pertenece a los Toros del Este en la LIDOM y además su salario es tan alto que difícilmente tendrían en Mexicali para pagárselo….Luis Alfonso García ya está al frente del programa para bateadores en Top Velocity Boca Ratón, Florida, una empresa que comenzó reclutando lanzadores desde su matriz en Lousiana y ha sido tal el éxito que ya amplió su gama al arte más difícil del beisbol: Batear….El Monstruo García fue llamado para unirse al equipo por parte del ex lanzador de los Tigres de Quintana Roo y actual Director de dicho complejo en Florida, Robert ‘Show Time’ García, muy solicitado en México para clínicas de pitcheo y alianza con clubes profesionales de beisbol….Humberto Castellanos sigue demostrado que es material de Grandes Ligas. Hace días fue improvisado como abridor de último momento y el jalisciense lanzó 4 innings en blanco para los Diamonbacks de Arizona y así bajar su efectividad a 2.30 en 8 apariciones….Ian Kinsler, ex estrella de MLB –sobre todo con los Rangers de Texas–, forma parte del roster de Israel para los Juegos Olímpicos, un país del cual se nacionalizó en marzo del año pasado. Kinsler supuestamente llegó a interesar a los Mariachis de Guadalajara, pero no concretaron nada y ahora el segunda base de 39 años entrena para Tokio.

