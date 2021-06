‘Checo’ Pérez termina en tercer lugar en el Gran Premio de Francia

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el tercer lugar en el Gran Premio (GP) de Francia de la Fórmula 1 que se disputó este domingo.

Max Verstappen, compañero de escudería de Checo Pérez, conquistó el primer lugar, dejando en segundo sitio al multicampeón Lewis Hamilton.

Para el mexicano supone su segundo podio al hilo con Red Bull Racing, después de que ganara el Gran Premio de Azerbaiyán.

La primera gran victoria de Sergio Pérez ocurrió en 2020 cuando ganó el Gran Premio de Sakhir.

Al finalizar el circuito de Francia el mexicano reconoció que “hoy hicimos una gran carrera” y que gracias a la gran estrategia su equipo se llevará grandes puntos.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) fortaleció su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el GP de Francia, el séptimo del Mundial, disputado en el circuito Paul Ricard, donde su compañero mexicano Sergio Pérez acabó tercero y el español Fernando Alonso (Alpine), octavo.

Verstappen logró su tercera victoria del año al ganar, asimismo con la vuelta rápida, en la pista de Le Castellet; por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y de Checo, que firmó su duodécimo podio desde que pilota en Fórmula Uno.

El otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, concluyó cuarto, por delante de los dos McLaren, los del inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo.

Great work by the team, and also a great result!

Let’s keep the hard work to improve even more. Happy Fathers Day!

Well done team @Max33Verstappen & @redbullracing #frenchGP pic.twitter.com/9KgDD5bqTe

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 20, 2021