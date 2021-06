Ofrece Gerardo Vargas poner orden en la seguridad pública de Ahome

El alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros afirmó hoy que pondrá orden en el tema de seguridad, tras la jornada violenta que se vivió en plena elección.

Además hizo un llamado a sus adversarios políticos para detener el clima de crispación post electoral. “Las cosas deben enfriarse; que sea un mal sueño la violencia”, comentó.

Justificó su aseveración en que no se debe lastimar más Ahome, de lo que ocurrió en la elección, en donde … “la sociedad se defendió los barbajanes que quisieron hacer sus fechorías”.

Sin embargo, reconoció que sus rivales están en todo el derecho de recurrir a las instancias superiores.

Vargas Landeros aseguró que no auditará la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno “porque no busca lastimar a nadie”. No obstante, aseguró que por cuestión de normativa, todas las administraciones municipales serán auditadas por las instancias correspondientes. “Quien haga uso de recursos o bienes públicos, grande o chico, debe rendir cuentas”.

Vargas Landeros apareció hoy en público luego de que el Consejo Municipal Electoral lo declarase ganador de la elección celebrada el domingo 6 de junio, y afirmó que la expectativa social es alta.

Dijo que responderá con la elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje (sanitario) y baches para enviarlos al Congreso antes de que se discuta el presupuesto de la federación del 2022.

El alcalde electo se hizo acompañar por parte del cabildo oficialista y diputados.