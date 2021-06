Reaparece Gerardo Vargas en video y llama a la unidad (video)

Gerardo Vargas Landeros, virtual ganador de la contienda por la presidencia municipal de Ahome reapareció este martes a través de un video distribuido por su equipo de propaganda electoral.

Dijo que no manifestará posición hasta que no concluya el conteo de votos que ocurrirá mañana (miércoles), pese a que la tendencia le favorece, y comentó que su proyecto es más grande que él mismo: el bienestar de Ahome.

Afirmó que los ahomenses ya han decidido y confiaron en que él sea su próximo presidente municipal, y pidió luchar en unidad por el Ahome que se desea construir.

Señaló que se demostró que es mucha pieza porque cuando el pueblo se decide a transformar no hay nadie que lo detenga.

Agradeció a los funcionarios de casillas, a la estructura, simpatizantes y voluntarios que mostraron el carácter en tiempos difíciles.

Y se refirió a sus seguidores que fueron privados de la libertad en hechos ocurridos el sábado y que ya reaparecieron.