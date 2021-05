Llega amigo de Cuen a la rectoría de la UAS

Jesús Madueña Molina no niega su amistad con Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, con quien fungió como secretario del Ayuntamiento de Culiacán, cuando éste fue alcalde en 2011.

La pregunta sobre la relación del ex rector de la UAS le fue planteada en los primeros minutos que el Consejo Universitario lo eligió como rector para el periodo 2021-2025, en una sesión en donde no se manifestaron voces disidentes.

“Héctor Melesio es mi amigo desde el 89. Yo cuando estudié Medicina, él era director de Química, desde entonces lo conozco. Somos amigos, yo no niego a mis amigos”, declaró al señalar que debe tenerse más respeto hacia la institución cuando se pretende etiquetar a una persona por un nombre.

Un día antes de la celebración del consejo universitario en donde sería electo el nuevo rector, los universitarios Arturo Santamaría, Ana Ruz Ruelas, Ernesto Hernández Norzagaray y Teresa Guerra Ochoa, declararon públicamente que quien saliera electo sería un títere del ex rector de la UAS, Melesio Cuen y el actual candidato de Morena, a la gubernatura, Rubén Rocha Moya.

El rector electo expresó que debe respetarse a todos, pero advirtió que tampoco se debe dar por válido lo que comenten cuatro de 17 mil trabajadores que tiene la UAS entre activos y jubilados, y 169 mil alumnos.

A pregunta específica sobre si se reunirá con los universitarios críticos, respondió que gente que denigra a la universidad escupe hacia arriba, porque ellos estudiaron y trabajaron en la universidad y son jubilados.

No se vale tratar así a la universidad, a la alma mater, tan noble que atiende a 169 mil sinaloenses, que tiene casas de estudiantes para apoyar a aquellas gentes que no tienen donde tener a sus hijos, pero no hablan de eso, ni de los más de cinco mil brigadistas en todo el estado apoyando la vacunación.

En su primer en encuentro con medios de comunicación como rector electo, se pronunció por seguir la misma línea académica de los anteriores rectores como Héctor Melesio Cuen, Víctor Corrales y Juan Eulogio Guerra, para seguir enriqueciendo los indicadores de calidad.

“La línea que no voy a seguir es la de la intolerancia. Yo voy a ser tolerante y voy a incluir a las personas”, afirmó.

Sobre las acusaciones de que el PAS está mezclado con la UAS, señaló que esos son señalamientos que vienen desde que se fundó ese partido, pero que en la universidad caben todas las expresiones y hay universitarios de todos los partidos.

Hoy, dijo, debe de hablarse de la universidad cómo ha colaborado en la pandemia y cómo ha sido ejemplo a nivel nacional del apoyo que ha dado al proceso de vacunación. No se habla de eso, ni de los indicadores de calidad, ni los programas acreditados y certificados, únicamente de lo negativo.

Madueña adelantó que su periodo como rector se distinguirá por ser un modelo humanista que pondrá en el centro a la persona y una atención directa a todos los universitarios.

Quien se ha desempeñado con secretario general de la UAS en los últimos ocho años, al lado del todavía rector Juan Eulogio Guerra Liera, declaró que convertirse en rector es el sueño de cualquier profesor universitario que ha pasado por las aulas.

Madueño Molina dijo que no celebraría, como en el pasado porque esos tiempos ya pasaron, que se iría a su casa para ponerse a trabajar para lo que viene. Si se quiere volver a las pachangas, al despilfarro y todo el populismo que se deba para ganar votos, no estaría de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de la UAS.

Sin tropiezos Jesús Madueña Molina se convirtió en el rector electo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así de estar colocado en el sitio número dos, dentro de la estructura administrativa, por ser secretario general en el periodo del todavía rector, Juan Eulogio Guerra Liera, asumirá el próximo 8 de junio.

Tras la toma de protesta, iniciarán los trabajos para la realización de foros y mesas para enriquecer la propuesta que presentó ante el Comité de Postulación.

La calificación de “excelente” que otorgó la Comisión de Postulación al perfil de idoneidad a Jesús Madueña Molina, frente a la “bien” y “muy bien” de los otros integrantes de la terna, Soila Gaxiola Camacho y Santiago Inzunza Cázarez, adelantó en la sesión del Consejo Universitario cuál sería el resultado de la votación. Y así se cumplió.

“¡Madueña, Madueña, Madueña”!, vitorearon un pequeño grupo de consejeros universitarios, tras la clausura de la sesión del consejo universitario.