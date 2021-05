Me canso pero no me duermo: Rocha

Vamos arriba pero hay que bajar la guardia; “estaría mal, hasta por actitud”.

El tesón constante de Mario Zamora, candidato de la alianza “Va por Sinaloa”, integrada por el PRI, PAN y PRD, no perturban ni distraen a su contrincante Rubén Rocha Moya. Eso dice el abanderado de Morena y el Partido Sinaloense (PAS), al término de una reunión realizada en el Centro de Convenciones de Mazatlán, con el sector agropecuario y pesquero.

A pesar de que Rubén Rocha asegura que se mantiene al margen y no se involucra, en su discurso, sí responde a los señalamientos de su más cercano contrincante.

A tres días de cumplirse cuatro semanas de campañas, en las que han aflorado las campañas negras, el aspirante a la gubernatura asegura que las redes sociales son muy activas y no ha visto más allá de lo común que ocurra en un proceso electoral.

“Que cada quien se haga cargo de sus actitudes, el que haga campaña negra, nosotros no hacemos ni la vamos a hacer”, aseguró.

Las redes sociales, insiste, las han intensificado, “porque cada quien es periodista, cada quien se mete a los medios y comunica, entonces, todos lo pueden hacer, pero generalmente yo no veo eso para que no me afecte el hígado”.

– Con relación a las encuestas que casi a diario se dan a conocer a través de distintos medios, en los casi todas lo colocan a la cabeza…

-¡Todas, todas…no hay una sola encuesta…hay algunas que les pegan una “cuchareada” y me acercan con, lamento decirlo porque tengo razones para hacerlo, pero en general lo veo bien, es un ejercicio que está ahí, es un ejercicio que se hace, que lamentablemente todavía se usa como propaganda, nosotros no usamos, no metemos, no subimos…

El candidato aseguró que de manera interna cuenta con mediciones propias, “la hace el PAS, la hacemos nosotros, y estamos realmente muy bien ubicados. El País (diario español) saca un promedio, y es del 15 por ciento, bueno, es el promedio que saca El País; finalmente nosotros no tenemos qué cuestionar, porque cada medio hace lo que considera, y mis respetos para los medios, al margen de que a veces no tengas acuerdo, pero yo tengo una condición: nunca, ni me peleo ni ando mandando cartas, ni quiero aclaraciones de ningún tipo, que los medios hagan lo suyo, yo respeto la libertad de expresión”.

Con las encuestas a su favor, el ex rector de la UAS asegura que no se confía pues sería un error hacerlo.

“Sería un error de nuestra parte confiarnos, tenemos qué hacer la campaña, no hay un candidato ahorita aquí que haga los eventos, la intensidad, que se meta a la intensidad de la campaña que estamos haciendo nosotros, porque en realidad nosotros estamos muy intensos”, sostuvo.

Con su coordinador de campaña al lado, el ex alcalde Alejandro Higuera Osuna, que no pierde detalle de cada expresión del candidato, Rocha Moya hace el recuento de las actividades del día desde su salida a las primeras horas de Culiacán, para encabezar una reunión con el Consejo Popular, y luego hacer un recorrido por el mercado Pino Suárez en el centro de Mazatlán y luego el Centro de Convenciones.

“Está intenso, y todavía nos falta (…), ya tenemos la segunda vuelta, andamos muy intensos, si nos confiáramos, si nos fuéramos con falsos o vanos triunfalismos, con soberbia o prepotencia, ‘ahí traigo un colchoncito para que lo que me baje no me haga nada’, no nos confiamos de eso”, expuso.

No hay que bajar la guardia, reiteró, “estaría mal, hasta por actitud”.

“¿Me canso? Sí, pero de la garganta porque hablo mucho, pero ando contento, y a esta hora, después de comer te da un sueño, pero aprendí a no dormirme porque en el Senado hay unos balcones desde donde te están enfocando a ver si te duermes”, dijo.

Promete aterrizar propuestas

Ante las promesas que se han hecho llegar a la ciudadanía del sur de Sinaloa de proyectos que se dice llegarán, pero no cómo, Rocha Moya parte de que es necesario ordenar el presupuesto.

“Hay que reordenarlo, hay un ingreso extraordinario que son mil, 2 mil, 3 mil millones de pesos y finalmente se dejan a la libre discreción del ejecutivo y normalmente se aplican en obras no necesarias, con ese dinero que tengas cada año, es más, simplemente para el drenaje pluvial, le agregara para el estado, cada año, 700 millones de pesos, vas a resolver, digo, ¿porqué hay inundaciones en todas las ciudades?, está inconcluso”, cuestionó.

Rubén Rocha es de la idea de que “si traes en tu cabeza mega proyectos y la megalomanía te atrapa, vas a querer en una obra para ver si te recuerdan de por vida, de hacer y meterle todo el dinero”.

Propone hacer una reingeniería en el presupuesto con la ayuda de los diputados pues considera que de esa manera va alcanzar, porque no habrá corrupción y se aplicará la austeridad que se verá reflejada en los menores salarios para altos funcionarios lo que permitirá contar con ahorros para atender las peticiones.

Adelantó que cuenta con un equipo multidisciplinario trabajando en los municipios alteños para revisar las condiciones en la que se encuentran las clínicas para incrementar el número de camas y un quirófano ambulatorio para preparar a los pacientes a una atención más especializada.

“Antes de que termine la campaña vamos a tener propuestas más concretas, cómo lo vamos a hacer (…) si se propone introducir agua potable, ¿la vas a meter en un año, en el sexenio? ¿qué tanto vas a abatir el rezago? Porque tenemos un rezago enorme en todo, entonces, hay que tener certeza para no mentir”, dijo.