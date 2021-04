Semarnat apela sentencia de la planta de amoniaco en Topolobampo

Joel Ulises Pinzón Vázquez, vocero del colectivo ¡Aquí No! en Los Mochis afirmó que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) perdió dos intentos de revocar las sentencias definitivas que impiden la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) trata de modificarlas apelando la resolución.

La dependencia apeló la resolución definitiva del 23 de febrero (2021) en el juicio de amparo 528/2018 que ganó la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas con el argumento de que la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental a GPO no afectó un derecho legítimo de la comunidad.

“Tendremos que esperar 8 meses más para conocer el resultado de la apelación, pero no dudamos que la sentencia inicial se confirmará”, dijo.

El alegato es analizado por un tribunal de alzada.

En tanto que en juicio de amparo a favor de los restauranteros de El Maviri, el juez de la causa desechó tres alegatos a favor de GPO por no ser pruebas supervivientes.

Se trata de documentos de consejeros de la Presidencia de la República, del jefe de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y de la Dirección de Puertos Mexicanos de la Marina Mercante entorno a que el recinto portuario y la terminal marítima sí son importantes para el país, más no la planta de amoniaco, que está fuera del polígono.

Pinzón Vázquez consideró que las sentencias se mantendrán firme, aunque hay que esperar la resolución definitiva, al menos, 8 meses más.