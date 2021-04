Declara Teesin inexistentes las infracciones por presuntos actos anticipados de campaña del ‘Químico’ Benítez

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa (Teesin) declaró, por mayoría de votos, inexistentes las infracciones atribuidas al candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y a los partidos políticos Sinaloense (PAS) y Morena, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Teesin, tampoco incurrió en actos de propaganda electoral no textil, promoción personalizada y utilización de recursos públicos en la realización de una reunión en “Cervecería la Malinche”, ubicada en Mazatlán, con el gremio de músicos.

“Porque de las constancias que obran en el expediente no se acreditó que las conductas denunciadas tuvieran como finalidad posicionar o favorecer alguna candidatura, antes del inicio de las campañas electorales, ni tampoco obtener el apoyo de la ciudadanía para ser electo a un cargo de elección popular”, expuso.

De igual forma, agrega el comunicado, no se demostró la promoción personalizada, dado que el denunciado no es un servidor público, ni la utilización de recursos públicos, pues no se probó la participación del Ayuntamiento de Mazatlán en la realización del citado evento.