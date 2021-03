Emma Coronel renuncia a su derecho a una audiencia preliminar

Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán renunció a su derecho a una audiencia preliminar en Estados Unidos, donde es acusada por tráfico de drogas.

El periodista Keegan Hamilton, de Vice News, compartió en Twitter una carta enviada por Coronel en la que desiste de su derecho.

“Entiendo que se me ha acusado de un delito en una denuncia penal presentada en este tribunal, o se me ha acusado de violar los términos de libertad condicional o libertad supervisada en una petición presentada en este tribunal. Un juez magistrado me ha informado de mi derecho a una audiencia preliminar… Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar”, escribió Coronel en el texto fechado este viernes.

Update on Emma Coronel Aispuro, wife of El Chapo:

Just filed in Washington, DC federal court — she waives her right to a preliminary hearing, still has not entered a plea to the charges against her. pic.twitter.com/dqnCnmnTHh

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) March 19, 2021