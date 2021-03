Beneficios de la vacuna de AstraZeneca son mayores que efectos secundarios: EMA

Emer Cooke, directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), afirmó que están convencidos que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 superan el riesgo de sus efectos secundarios.

“Todavía estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del COVID-19 con su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan estos efectos secundarios”, afirmó este martes Cooke en conferencia de prensa digital.

“En la actualidad, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, no han aparecido en los ensayos clínicos y no se enumeran como eventos secundarios conocidos o esperados con esta vacuna”, mencionó.

Cooke dijo que la EMA está llevando a cabo una investigación en curso sobre los posibles efectos secundarios ahora, describiendo el proceso. El jueves se entregará una conclusión, dijo, y se anunciará entonces cualquier acción adicional que deba tomarse.

“Necesitamos conocer los hechos primero, se lo debemos a los ciudadanos europeos”, dijo.

Diecinueve países europeos han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca luego que reportaran casos de coágulos sanguíneos asociados presuntamente tras la aplicación de la dosis desarrollada de forma conjunta con la Universidad de Oxford.