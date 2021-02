Policía de Birmania abre fuego contra manifestantes; hay 18 fallecidos

Dieciocho personas fallecieron y al menos 30 resultaron heridas luego que la policía de Birmania disparara este domingo a las personas que protestaban contra el gobierno militar que tomó el poder tras el golpe de Estado.

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

“En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal”, denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, informó Efe.

Según las informaciones recogidas por este organismo, las muertes han ocurrido como resultado de los disparos contra manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Soldiers and police indiscriminately opened fired on the protesters in the town of Dawei in southern Myanmar. Here is one of the protesters shot in the back. At least two of the protesters in the town are confirmed dead,according to local media.#2021uprising #myanmarcrackdown pic.twitter.com/YQec9QMZNT

— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021