Alerta Cofepris venta ilegal de productos apócrifos ofertados como vacunas contra COVID-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) recibió información sobre la comercialización ilegal de los productos apócrifos ofertados como vacunas contra COVID-19 de Cansino Biologics, Sinopharm Group Co. LTD. Y Sinovac.

Ante esto, la Cofepris aclaró que en México la aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecido por la Secretaría de Salud, por lo que cualquier otro producto ofertado como vacuna contra el virus, representa un riesgo para la salud.

“Cualquier producto ofertado como vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”, informó a través de un comunicado.

En caso de que le ofrezcan la venta de supuestas vacunas contra COVID-19 de las empresas Cansino Biologics, Sinopharm Group Co. LTD. Y Sinovac, no deberán adquirirlas, ya que en México, por el momento, no está autorizada su venta al sector privado, recomienda.

Asimismo, pide a la población que si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca estos productos, realice la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias