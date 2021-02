Señalan a Funcionario de Ahome de hostigar a comités de vecinos

El Director de Participación Ciudadana del municipio de Ahome, Héctor Morales Ibarra fue acusado hoy de hostigar a los representantes de comités vecinales de parques para que le den el voto en las próximas elecciones y favorezcan a todos los políticos del ayuntamiento de Ahome de lo contrario les arrebata el nombramiento.

María Claudia López Montes, presidenta del comité del Parque del fraccionamiento Santa Teresa dijo que el hostigamiento lo consuma Lupita Romero, subordinada de Morales, quien en forma prepotente y altanera amenazó al colectivo con desposeerlos del nombramiento que les otorgaron los colonos y clausurar el parque si no respaldan a “su jefe y al partido Morena”.

Incluso dijo que este lunes a las 13:0 horas recogería las llaves para cerrar el parque, por lo que los miembros se reunieron para esperarla en la esquina de Río Fuerte y Pedro Anaya.

El despojo del parque no se consumó porque Romero no cumplió con la cita.

Los colonos la esperaron hasta las 14:45 horas.

López Montes aseguró que ellas continuarán con la labor de tener un parque funcional que después de una década de haber sido rescatado a vagos y malvivientes está operable.

Aclaró que ninguna otra administración municipal les había condicionado la permanencia en un comité a respaldo político, y peor aún, por el voto, como la de Manuel Guillermo Chapman Moreno.

“Esto es un desastre”, dijo.