Llegan recursos para el deporte pero se ‘pierden’ en el camino

Encontraron entre otras cosas apoyos que nunca recibieron y firmas falsificadas. Buscaban apoyos para su asociación. Vía acceso a la información comenzaron a hacer solicitudes a otras entidades federativas para crear un balance y saber de qué manera podrían acceder a recursos públicos a través del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE) para su disciplina.

La Asociación de Futbol Americano de Sinaloa (AFAS) recibió como apoyos diversos durante 2017, cerca de 45 mil pesos. La cantidad es mínima. Todos los apoyos iban dirigidos a su presidente, Luis Rodolfo Gálvez Quintero, sin embargo alguien más los cobró.

“La mayoría de las entidades federativas dieron respuesta y el ISDE no nos contestó la primera ocasión, hicimos un recurso de revisión y nos contestaron con un monto, nos dijeron que en el 2017 se apoyó con cerca de 45 mil pesos más menos al futbol americano, la persona que estaba a cargo de la investigación me cuestionó, ‘oye Luis, te han entregado ese recurso a ti’, y yo jamás he recibido ese recurso. Yo le pedí que solicitara el concepto de los apoyos, las solicitudes que hicieron llegar, quién las hizo, te lo tienen que mandar en físico incluso las facturas”, explicó Luis Gálvez.

El procedimiento para recibir un apoyo es vía oficio por escrito, si es una asociación debe ser una hoja membretada, sello y firma. Y las firmas en este caso no correspondían a Gálvez Quintero a quien presuntamente iba dirigido el apoyo y quien habría hecho la solicitud.

“Tardaron mucho en contestarnos y hace 15 días nos dieron respuesta, nos mandaron los documentos que los tengo en mi poder. Son solicitudes hechas a mi nombre, en nombre de la asociación, pero para eventos y equipo que no hemos sido nosotros, incluso las firmas que vienen en esos documentos no son mías, son falsificadas”, añade.

El trámite no contó con ningún error según la versión del ISDE. El subdirector Carlos Verdugo explicó que el dinero fue transferido a la cuenta de la asociación y todo el trámite fue de acuerdo a la normatividad interna del Instituto.

“¿Cuál es la declaración del ISDE al final del día? Pues de que aquí fue un trámite de una asociación, se hizo como lo marca la norma con todos los documentos y procedimientos que se deben de hacer, el destino del dinero fue a una cuenta de la Asociación, aquí está la póliza, la transferencia, aquí está todo y hasta aquí llega la responsabilidad del Instituto”, explicó.

Pero la diligencia tiene una laguna. No existe un comprobante que el ISDE pueda echar mano para comprobar que el recurso fue solicitado por la persona o asociación que lo solicita. Es decir, la persona que entregó el documento con la solicitud del apoyo no se identificó y no existe siquiera una copia de ello excepto el documento con la firma falsificada.

En el inciso “e” del artículo 56 de la Ley General del Deporte y la cultura Física, se establece que entre los requisitos que una asociación deportiva debe tener está el contar con la documentación normativa, contable, fiscal y operativa que acredite su debida gestión administrativa.

Sin embargo esta no existió a la hora en que Luis Gálvez tomó posesión de la AFAS.

“No se nos hizo entrega de ninguna cuenta bancaria ni fiscal ni personal donde hubiera algún recurso de lo que se generó por cuotas de inscripción y afiliaciones, se nos entregó un material mínimo, un sello, un formato de recibos, un juego de cadenas y dados que estaban dañados”, dijo.

La cosa para la actual dirigencia de la AFAS se tornó sospechosa. La directora del ISDE, Paola Moncayo Leyva, es pareja del presidente saliente de la asociación, quien dejara la dirigencia en octubre de 2016.

Fue entonces que comenzaron las suspicacias por parte de la actual dirigencia de la AFAS. Gálvez Quintero explico que al momento de solicitar una cuenta fiscal se les notificó que esta fue borrada.

“En el momento en que solicitamos la cuenta fiscal porque había equipos que recurrentemente hacían movimientos fiscales porque la institución los apoyaba y ocupaban factura, nosotros recurrimos a la administración anterior para preguntar por esa cuenta, nos dijeron que existía una y le pedimos acudir a la institución bancaria para hacer el cambio de representante, a los días nos contestaron que la habían cancelado, así tal cual”, dijo.

“En ese momento le comentamos que si por qué la había cancelado y me dijeron que era más fácil que yo sacara una cuenta por mí mismo y la que existía de la AFAS la cancelaron”, añadió.

Hoy día hay alrededor de 15 equipos en categorías infantiles, juveniles, intermedia y categoría máster. En promedio son plantillas de 30 jugadores, son alrededor de 600 jugadores afiliados. Recién afiliaron a una liga femenil.

Y aun a la espera de las respuestas de las solicitudes de apoyos a la AFAS en 2018 y 2019, las sospechas de que puedan existir más apoyos cobrados en beneficio de la Asociación por alguien más, crecen, según expone Luis Gálvez, por lo que ya existe un recurso legal actualmente.

“Levantamos una denuncia en la Fiscalía del Estado desconociendo esta información, ya se la hice llegar al encargado del deporte federado, Tomás Villa Velázquez, solicitamos una asamblea extraordinaria para el 18 de febrero para tocar ese tema de la falsificación de firmas y demás que existieron”.

Finalmente es poco dinero en apariencia. Apenas 45 mil pesos. Pero es el temor que sea solo una “pizca” y que hayan hecho más solicitudes posteriores para sacar dinero a nombre del futbol americano a lo que Luis reflexiona.

“Como comunidad no nos han tomado mucho en cuenta, no nos han pelado históricamente y se me hace muy injusto que esos pocos recursos que a nosotros nos pudieran venir de maravilla hayan parado en otras manos para otros fines”.