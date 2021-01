Vinculan a proceso a tres personas por desaparición forzada de funcionario de la UAS

Esta noche de miércoles, el juez de control, Luis Nicanor Barajas Peregrina vinculó a proceso por el supuesto delito de desaparición forzada de personas cometido por particulares a un concesionario de taxis y cervecero. y a dos de sus empleados.

Se trata del empresario, Juan Carlos Q.Z, alias el “Chapito”, y sus trabajadores Gustavo I.L., apodado el “Kevin” y Mario Efrén P.R., el primero propietario de un expendio de cerveza y de tres taxistas, el segundo, encargado del depósito y, el tercero, conductor del vehículo de alquiler.

Estos se reservaron el derecho a declarar en el caso.

El juez también dictó prisión preventiva oficiosa, y cuatro meses para la investigación complementaria.

Estos estarían implicados en la desaparición de Margarito Álvarez Cuadras, secretario particular del Vicerector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Zona Norte, Toribio Ordoñez Lagarde, denunciada el 16 de diciembre del 2020. Hoy se cumplen 74 días de ausencia.

En la audiencia inicial de la causa 012/2021 que inició el sábado 23 de enero y que concluyó a las 20.00 horas de este 27 de enero, tras casi 10 horas de diligencias, el abogado defensor, Moisés Tapia Tapia no logró desvirtuar las pruebas periciales, testimoniales y evidencias que la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado Zona Norte aportó para acreditar que la última vez que se le vio a Margarito fue la noche del 15 de diciembre del 2020 en el interior del expendio de cerveza ubicado en Netzahuacoyotl y Macario Gaxiola.

Testigos diversos afirmaron haberlo visto, incluso los trabajadores también reconocieron la visita del trabajador de la UAS.

En un cateo practicado en el depósito, los fiscales encontraron sangre rociada en una bodega, objetos plásticos ocultos en el falso plafón cuyo perfil genético concuerda con el de Margarito, una llave de birlos, y otros objetos.

Al momento, Margarito no ha sido localizado.

Sarahí Vega Padilla, esposa de Margarito, reconoció la rectitud del juez Barajas Peregrina, y sostuvo que la resolución le había dado alguna tranquilidad, pero lo que desea es encontrar a su esposo.