PRI: cómo perdió la partida el gobernador

Al gobernador le robaron los dulces. Su candidato era Juan Alfonso Mejía pero el sábado 16 tuvo que decepcionarlo. Lo llamó a su casa en el barrio San Agustín, de La Primavera y se la soltó a bocajarro. Juan Alfonso pensó primero que tal vez quería ver su reacción, si se disciplinaba o no. Pero pasaron las horas y las señales no cambiaron. Al día siguiente Quirino Ordaz se fue a jugar golf a Mazatlán con su amigo José Miguel –muy amigo también de Enrique Peña Nieto– y el titular de la SEPyC se convenció de que su suerte estaba echada. Casi a las cuatro de la tarde subió una foto a su cuenta de twitter con su familia y un mensaje lapidario: “AGRADECIDO con la vida… y con todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo y quiero decirles que ya estamos listos para empezar la semana con todo #PuroSinaloa.

Quirino Ordaz tenía todo para imponer un candidato… menos al candidato. Jugó con una carta y ese fue su error. Puso a Mejía en la secretaría de Educación y a partir de ahí lo empezó a proyectar. Muy amigo de su hermano Juan Carlos –el verdadero businessman de la familia–, sobre todo, pero además con una hoja profesional limpia, estudios en el extranjero, sin negativos, parecía que no había que buscarle más.

Pero menospreció a Mario Zamora, que tejía por arriba, en círculos muy poderosos. Con Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI y ex secretario de Gobernación, con Miguel Ángel Mancera, senador del PRD y ex jefe de Ciudad de México, con panistas como el senador Mauricio Kuri, con José Antonio Meade, que lo impulsó al Senado…

El jueves 14 de enero tuvo lugar una reunión en la colonia Polanco de CDMX. Estuvieron Osorio, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, Marko Cortés, dirigente del PAN y Quirino. Se trataba de ver prospectos y el gobernador solo llevaba a Mejía. Le dijeron que no, incluso Marko; alegaron que estaba muy abajo en las encuestas, le recordaron la relación con Claudio X González y le advirtieron que en Palacio Nacional ya estaban enterados y que mandarían toda la caballería en su contra.

Quirino alegó que su gallo no tenía negativos, que podía crecer y que Rubén Rocha no crecería, que estaba peleado en el norte con Gerardo Vargas y en el sur con el Químico Benítez. Y que eso garantizaba el triunfo de Mejía. Pero no convenció. El nombre de Mario Zamora fue puesto sobre la mesa y lo discutieron. Se regresó apesadumbrado. Si los dirigentes nacionales del PRI y el PAN no lo respaldaban, estaba frito. Dos días después lo citó en su casa y le dijo que su candidatura no podía ser. El argumento principal, que era cercano a Claudio X González.

El viernes pasado, día del registro de Mario Zamora en el PRI, tuvo lugar una reunión espejo, ahora en la casa del gobernador. Después del evento fueron recibidos Osorio, Mancera y Mauricio Kuri. Los tres senadores; los tres coordinadores de sus grupos. Callos de hacha y refrescos. La cita fue a las dos. Osorio, con su tableta en la mano, explicó a Quirino porqué la decisión de lanzar a Zamora, su decisión, le recalcó, era la correcta. Le mostró encuestas hechas por Mitofsky donde Mejía no crecía de noviembre a enero y, al contrario, bajaba; Mario venía a la alza y hasta Efrén Encinas, el secretario de Salud, aparecía bien posicionado. Le dijeron que Mario sería un gran contrapeso a la fuerza de Malova-Gerardo Vargas en Ahome, municipio que ya estaba perdido. Que Mario se había fajado en 2010 cuando acompañó a Vizcarra en aquella elección aunque se sabía perdido de antemano y que la alianza de Rocha con las fuerzas del Trébol alejaría por consecuencia a Vizcarra, si es que había pensado apoyarlo como se especulaba.

Quirino fingía escucharlos atentamente y a todo asentía. Osorio siguió. “Dicen que (Jesús) Aguilar y otros priistas van a apoyar a Rocha. Eso no es cierto. Aguilar andaba en Tuccson y le pedí que viniera, ahorita va a llegar. Minutos después el ex gobernador llegó fresco con un jeans y camisa arremangada, como chavorruco. Y al momento que saludaba a Quirino le dijo: “Has tomado una decisión de Estado, no con el corazón, sino con los números. Te vamos a apoyar con todo”.

Bola y cadena

LA ESPECIE DE QUE MEJÍA es gente de Claudio X González y que sus detractores usaron para descarrilarlo, fue muy eficaz porque Quirino ya tenía un claro antecedente. A principios de diciembre, durante su más reciente gira por Sinaloa, AMLO se hospedó en El Cid. Siempre se hospeda allí. E invitó a desayunar a Quirino a su suite. Tocaron el tema electoral. No tengo el corazón con nadie en Sinaloa –le dijo el presidente–, estoy decepcionado de Morena; el movimiento le ha quedado grande al partido, incluso me conviene que ganes; no quiero que ganen Querétaro y tampoco Tamaulipas, ellos me han estado hostigando, son los que más me han hostigado… Palabras más, palabras menos. “Es evidente que no estoy bien con Claudio X González ni con Gustavo de Hoyos…”, abundó el presidente.

Sentido contrario

A QUIRINO LE HICIERON MONTÓN. Si la parte política no hubiera sido suficiente, salieron los efectivos de José Antonio Meade para cercarlo. Uno de ellos fue Fernando Galindo Favela, al que el gobernador conoce muy bien porque fue el ariete para bajar miles de millones de recursos cuando éste fungió como subsecretario de Hacienda con EPN. Recursos para el estadio de futbol de Mazatlán y para el hospital general de allá y el otro de Culiacán. Sobrino de Heriberto Galindo, esta era otra razón para impulsar a Mario, pues Galindo era su suplente en el senado y a partir de la próxima sesión ya podrá sentarse en el escaño que ocupaba el mochitense.

Humo negro

LA FORMA DE MOVERSE DE QUIRINO hablaba de un hombre que había aprendido rápido: prudente con el PRI nacional, distancia con la alianza de gobernadores, contra AMLO, una estrecha y cálida relación con el presidente de la república…Parecía tenerlo todo sobre la mesa. Parecía. Pero no era así. Había un aspirante, Mario Zamora, que, ahora se sabe, menospreció.

Columna publicada el 24 de enero de 2021 en la edición 939 del semanario Ríodoce.