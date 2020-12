Ante advertencia del ‘Químico’ Benítez, síndica procuradora de Mazatlán se resguarda

“Soy mujer y no estoy dispuesta al maltrato (…) yo no dejo pasar el maltrato”, sostuvo la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, en torno al resolutivo que emitió el 2 de diciembre el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) y en el que declaró la existencia de violaciones al derecho político electoral por parte del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en su contra.

El Tribunal determina que en razón de violaciones al derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo, por la realización de actos y omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral en contra de la funcionaria.

La noticia no tardó en generar reacciones en los corrillos políticos del puerto, donde el alcalde estaba ausente toda vez que se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Fue hasta el día siguiente que declaró que” es improcedente, es más, van a acabar mal, se me está acusando de algo que no hice”.

Lo dicho por el Químico fue visto por Elsa Bojórquez como una advertencia hacia su persona, tan así que ese día canceló sus actividades fuera de oficina.

—¿Se refiere a su persona entonces el acalde?

“Alguien le preguntó y dijo que a quien denunció, probablemente, entonces…es algo temerario entonces, no quiero entrar a ninguna dinámica de esas, no vine a eso, yo vine a trabajar en torno a un proyecto, y a llevar a cabo todas mis atribuciones, si no me lo permiten, yo dije que iba a responder a los ciudadanos quienes nos pusieron aquí, que no me dejaron, y yo hice la denuncia de que no me dejaron y ese es el resultado, el que dio el Tribunal.

“Del primer resolutivo alcancé a ir a siete direcciones, y ahora espera poder hacer por lo menos a 10 más, para revisar y tener el diagnóstico de lo que está pasando y se regularicen quienes no están haciendo la cosas bien, esa es mi función”.

Y es que desde enero de 2019 las solicitudes de revisión que ha hecho para fiscalizar el correcto funcionamiento de diferentes áreas han tenido respuesta negativa.

“A partir de ahí me empezaron a bloquear y obstruir, todo lo tengo documentado, sistematizado y fue por los que en junio me dieron el primer resolutivo, y con ese entré y revisé a las direcciones, incluso ahorita todavía están en revisión algunas”, explicó.

El objetivo principal de las denuncias es que el TEESIN resuelva a favor y pueda desempeñar sus funciones, “que no me obstruyan”.

Son dos años dijo, en los que se ha tenido que enfrentar a fuertes experiencias al intentar cumplir con su cometido.

“Todo para mí ha sido fuerte, cuando yo venía para hacer algo que íbamos a trabajar en equipo y de repente me segregan, y se hacen propuestas que me toca a mí hacerlas legalmente y las desestiman para hacer lo que ellos consideran que es lo que se debe de hacer, pero sin sustento legal, entonces es donde digo ‘se me están vulnerando los derechos y mis atribuciones como síndica”, aseveró.

Desde enero de 2019 que vio que hicieron un convenio con la empresa demandante Nafta, en el que uno de los puntos era que Ayuntamiento no iba a interponer ningún recurso para defenderse, encendió los reflectores, considera.

Y su sustento es la Contraloría Social, la Interna y la defensa de los intereses del Ayuntamiento, dijo.

Tajante, la síndica asegura que no es su intención confrontarse con el alcalde, solo cumplir con sus atribuciones establecidas en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

Pero tampoco puede ignorar las declaraciones del alcalde ni las expresiones que tiene.

“Claro que no, soy mujer y no estoy dispuesta al maltrato, entonces, yo no dejo pasar el maltrato”, dijo.

Elsa Bojórquez manifestó que tomará precauciones.

“Tengo que tener precauciones, porque después de esa declaración de ayer (jueves) sí me preocupó. La gente misma se da cuenta, me han hablado que si ya vi eso, ¿y qué tengo qué hacer? Pues resguardarme, desafortunadamente yo no venía a eso, yo no estaba acostumbrada a eso”, indicó.

El eco en la Segob

Desde el inicio de la administración, cuando Elsa Bojórquez empezó a notar la animadversión y falta de respuesta sus peticiones para transparentar las acciones del gobierno municipal, empezó a notificar a través de cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las misivas fueron recibidas en Palacio Nacional, y se les ha dado seguimiento, asegura.

“Se comunicaron conmigo de Gobernación”, dijo.

—¿Y qué respuesta hubo o en qué sentido respondió?

—Para hacer preguntas más a fondo…

A la fecha, agregó, existe interés de la Secretaría de Gobernación para darle seguimiento.

La síndica es de la idea de que cada quien debe de asumir la responsabilidad de sus actos.

“Si no acatamos la ley, si queremos estar fuera de la ley, pues va haber alguien que te diga, ‘acátala porque eso es delito, no está bien, estás actuando fuera de la ley’, y lo único que hice fue denunciar que se estaba actuando fuera de la ley y que estaban pasando por encima de mi atribución constitucional, que la gente votó porque hubiese una síndica procuradora, que estuviera a cargo y revisando la defensa de los intereses del Ayuntamiento, la Contraloría Social y la Contraloría Interna y es lo que estoy haciendo”, sostuvo.

—¿Se arrepiente de haber formado parte de la planilla del ‘Químico’?

—Es un aprendizaje, aprendí, estoy aprendiendo en otra vertiente en mi vida.