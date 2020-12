Jesus Estrada Ferreiro presento su solicitud de registro, y tras ser revisados los documentos quedó registrado para que el Comite Ejecutivo Nacional de Morena lo incluya como aspirante a candidato por el partido.

“Me siento muy animado y tengo confianza que se me apoye, porque la gente sabe quien soy, y lo que he hecho y logrado en mi carrera politica, y por eso confio que se me elija como candidato de mi partido”, dijo el alcalde de Culiacán.