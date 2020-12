‘Hemos salvado miles de vidas garantizando atención médica en epidemia de COVID-19’, afirma AMLO

Al cumplir dos años como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que están sentadas las bases de la transformación y el 71 por ciento de los mexicanos aprueban el movimiento de cambio que encabeza.

“Desean que sigamos gobernando y con eso tenemos. Eso es lo fundamental: el apoyo de la mayoría del pueblo. (…) Gracias por su confianza. No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia”, expresó.

En el Patio Central del Palacio Nacional, informó que ha cumplido 97 de los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino ante miles de personas reunidas para celebrar el inicio de un nuevo régimen caracterizado por combatir la corrupción y poner en práctica una política de austeridad republicana.

“Solo están pendientes o en proceso tres: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, puntualizó el presidente.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que se ha avanzado en el objetivo de transformar a México, “nación libre, democrática y soberana, respetable para el resto del mundo”.

“Hay transparencia plena, derecho a la información y no hay censura. No se violan los derechos humanos; no se reprime al pueblo. No se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad; en la práctica, no hay fueros ni privilegios; se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales; se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico del país”, aseveró.

Adelantó que en 2021 se consolidará la instalación de 266 coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional.

En obras de infraestructura informó que el gobierno federal asumió en beneficio de la población la conclusión del Tren Ligero de Guadalajara y la continuidad al de Toluca-Ciudad de México, además de la rehabilitación de los aeropuertos de Tuxtla, Chetumal y el capitalino.

Aseguró que en 2023 se logrará la autosuficiencia energética con la entrada en operación de la Refinería Dos Bocas y la rehabilitación de las refinerías existentes.

Resaltó que se están limpiando de corrupción organismos como la Comisión Nacional del Agua, Caminos y Puertos Federales, el Instituto Nacional de Migración, las Administraciones Portuarias Integrales y el Servicio de Administración Tributaria para recuperar su eficiencia y vocación.

“Hemos salvado miles de vidas” garantizando atención médica en epidemia de COVID-19, afirma presidente

Aun cuando la pandemia de COVID-19 afectó la economía y la actividad productiva, “en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar, tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación”, indicó el presidente López Obrador.

Dijo que en todo momento se ha procurado atención médica y hospitalaria para todas y todos los que la requieran, por lo que se salvan miles de vidas diariamente.

Se terminó de construir 130 hospitales y reconvirtieron 971 para atender pacientes con COVID-19; se han instalado 32 mil 203 camas generales y 10 mil 735 con ventiladores; se capacitó a 193 mil 645 médicos generales; se compraron equipos y se contrató a 71 mil trabajadores de la salud, puntualizó el mandatario.

Durante su informe, el presidente reiteró que la recuperación económica no se basó en endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba, sino que se destinaron recursos de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social para fortalecer el consumo.

Indicó que actualmente la economía empieza a crecer y del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos ya se han recuperado 555 mil 600 con miras a alcanzar nuevamente los 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia.

“Es un timbre de orgullo el que, a pesar de las crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia, y con todo y el sufrimiento causado, no dejamos de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de México; y es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar, en primer término, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo”, subrayó el jefe del Ejecutivo.