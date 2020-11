El ‘Químico’ Benítez aspira al otro ‘palacio’

El Alcalde de Mazatlán pedirá licencia para buscar ser “El Rey” o repetir como “virrey” de Mazatlán

Hasta con su anuncio de que se va el 15 de diciembre, para buscar la gubernatura del estado de Sinaloa o la reelección de la alcaldía, Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico” Benítez, ha estado muy a tono con las composiciones del canta-autor José Alfredo Jiménez.

Algunos morenistas mazatlecos que acusan al “Químico” de haber traicionado el proyecto de la 4T, no sólo le han cantado Las golondrinas desde Morena, sino también Amarga Navidad: “Diciembre me gustó pa que te vayas…”

El viernes 13 de noviembre, día cabalístico, como el mismo “Químico” Benítez, lo dijo en el banderazo de inicio de obra en el Parque Ciudades Hermanas, en presencia de sus homólogos Rosario Quintero y Miguel Ángel Rayas, de Navojoa, Sonora y Dolores Hidalgo, Guanajuato, insistió en que pedirá licencia como alcalde, porque tres años no son suficientes para transformar a Mazatlán.

“Decidimos que aquí no habría mucha inversión y además yo ocupaba que fuera rápida la obra, porque ya lo anuncié, el químico tiene palabra, yo el día quince me voy, pido licencia, me duele el alma, dejar de hacer lo que estoy haciendo (ejercer el poder), pero quien no se arriesga no cruza el río”, enfatizó.

Aseguró que algún día le había comentado al gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien adjudicó haber iniciado la transformación en Mazatlán, que los astros se alinearon en 2018, pero también se volverán a alienar en el 2021.

“Y como yo algún día le comenté al gobernador, los astros se alinearon así como se van a volver a alinear muy pronto; los astros se alinearon y nos dio la oportunidad de seguir, un servidor, la línea que él inició de la transformación de Mazatlán, tres años no es suficiente, para hacer lo que vamos a hacer”, dijo.

Sin especificar quiénes son sus amigos de proyecto político, dijo: “Y yo quiero que junto con mis amigos, porque vamos en un proyecto unidos, por nuestros destinos a cruzar el río y salir victoriosos con los proyectos que tenemos”.

Enamorarse con José Alfredo

El jueves 12 de noviembre, el “Químico” develó la estatua de José Alfredo Jiménez, frente a ciudades hermanas, junto con su homólogo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Miguel Ángel Rayas, Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo del estado, y el hijo del bardo, José Alfredo Jiménez Gálvez.

El Químico Benítez dijo que este pedazo de tierra que le fue entregado al cantautor del emblemático Corrido de Mazatlán es un pago a una deuda que tenían con el hombre que “escaneó” a los mazatlecos con el tema que los porteños siente como un himno.

“Lo único que me gustaría agregar todo lo que aquí se ha dicho, es que quién no se ha enamorado con una canción de José Alfredo, quién no ha cantado una canción de José Alfredo, quién no ha llorado, quién no ha gritado de gusto con una canción de José Alfredo, y ése es el mejor homenaje y el mejor recuerdo que tenemos de él”, sostuvo.

Siempre en la mente de AMLO

Días antes, el “Químico” Benítez, presumió por enésima ocasión su presunta cercanía con el presidente AMLO, que a diferencia de sus correligionarios, los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, que sólo él está en la mente y corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sólo yo estoy en la mente y corazón de AMLO, Imelda y Rocha no lo están”, dijo a Línea Directa.

Ese viernes 13, cumplía años el jefe político del “Químico” y como amor con amor se paga, lo felicitó: “Hoy en este día muy especial, porque un gran hombre un gran líder, un gran amigo, el presidente de México licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumple 67 años de edad, una felicitación para ese gran líder, AMLO”.

Argumentó que para transformar a Mazatlán y al país, para hacer del puerto el sueño que todos los mazatlecos tienen, se necesitan más de tres años.

“Ocupamos buscar otras vías que nos permitan hacer de Mazatlán el sueño que todos tenemos; tener el mejor destino turístico de playas del país, pero ya vamos cada día más lejos (hacia la búsqueda de la gubernatura”.

El “Químico” crítico ante todos sus funcionarios de extracción prianista que cuando llegó a la presidencia de Mazatlán fue para dejar huella con la 4T, mientras que las administraciones anteriores hacían cosas pasadas de moda.

“Porque en Mazatlán, sucede lo que en muchos años no pasaba, administraciones iban y venían y Mazatlán seguía siendo el mismo, un destino Old Fashion, pasado de moda”, arremetió.

Y lisonjeó a Quirino Ordaz Coppel, como el hombre del “gran cambio”: “Sin embargo, quien inició este gran cambio, yo debo reconocerlo, al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, me quedaba muy claro como buen Mazatleco que Mazatlán ocupaba ayuda”.

Y aparentemente pedirá licencia para seguir ayudando a sus amigos: “traemos un objetivo que si Dios nos da la oportunidad de estar en el momento preciso a la hora precisa, y que la ciudadanía esté dispuesta, vamos a convertir a Mazatlán en un lugar de ensueño, vamos a convertirlo, como ya nos dicen muchos en el Dubai mexicano; tenemos todo, faltaban ganas, faltaba corazón, es lo que faltaba”.

Por ello, el “Químico” aspira a ser El Rey o repetir como virrey en Mazatlán, porque, como él ha dicho desde que llegó representando a 4T: “Cuando llegué a la presidencia municipal, dije: venir a hacer lo mismo qué flojera”.

Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.