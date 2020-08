El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno son respetuosos de la libertad de expresión y no se censura a nadie, “si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos están mintiendo, son mentirosos”.

“Somos respetuosos en la libertad en general, y de la libertad de expresión, en particular, nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores, se censuró José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Felipe Calderón, lo expulsaron del país, se tuvo que asilar, estamos haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado lo afectó y tenemos que atender y responder por el daño que le causaron, el caso de Aristegui el sexenio pasado”, dijo en la conferencia mañanera de este jueves.

Dijo que no se tienen casos como en otros sexenios en donde se censuraron a periodistas.

Lo anterior al ser cuestionado sobre un mensaje del exmandatario Felipe Calderón sobre la supuesta salida del aire del programa de Carlos Loret de Mola.

“Si @CarlosLoret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres”, escribió el expresidente Calderón.

En las instalaciones de la Brigada de la Policía Militar en Apodaca, Nuevo León, López Obrador advirtió que su gobierno es el más atacado por la prensa.

“Pero no hay represión, se ejerce la libertad, la libre manifestación de las ideas, y es importante que exista la oposición porque esa es la democracia, de los contrapesos, de modo que si alguien está pensando, o expresando que nosotros censuramos están mintiendo, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo, la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía”, dijo.