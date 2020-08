No existen los permisos para planta de amoniaco de Topolobampo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que no existe ningún permiso para construir la planta de amoniaco en Topolobampo.

“No existen los permisos, no se han otorgado los permisos, es más ni siquiera hay claridad en cuanto a la propiedad del terreno donde se quiere construir la planta”, dijo al ser cuestionado sobre el proyecto.

Durante la conferencia mañanera mencionó que la obra tiene oposición y apoyo, por lo que para definir si se construye o no se hará una consulta, pero hasta obtener los permisos.

“Los que quieren la planta argumentan que les va a ayudar para tener fertilizantes… y los que quieren que hagan la planta dicen que los que se oponen son los que tienen el negocio del fertilizante, no es que sean ambientalistas, es que ellos son los que tiene el negocio de la distribución del fertilizante y no quieren competencia”, mencionó.

“Por el otro lado claro que hay ambientalistas, y no quieren que se lleve a cabo la planta, y lo mejor es la consulta, pero se tiene que hacer la consulta a partir de que se tengan los permiso de Conagua, y de Medio Ambiente, entonces vamos a esperar y va a haber justicia, en el sentido que si Medio Ambiente da el permiso de la propiedad, y aún existiendo inconformidad se hace la consulta, porque eso es mandar obedeciendo, teniéndole confianza al pueblo, no se le manipula al pueblo, el pueblo ya no se deja”.

Los grupos inconformes entre los que se encuentran grupos indígenas de la zona de la bahía de Ohuira, donde se ubica la planta, así como ambientalistas, exdiputados, integrados en el colectivo Aquí No!, señalan que el proyecto contaminará los humedales, afectando las especies y alterando el ecosistema.

La obra está actualmente detenida debido a que hay tres amparos otorgados por la falta de permisos como el MIA y el uso de suelo.