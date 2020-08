Llama JAPAC a hacer un buen uso del drenaje sanitario

Un total de 20 kilómetros de redes de drenaje sanitario en la ciudad ha desasolvado la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culicán (Japac), como parte del programa preventivo a la infraestructura de alcantarillado.

El gerente de la paramunicipal, Jesús Higuera Laura, destacó que estos trabajos se realizan durante las 24 horas del día, tal como se puede observar en el Malecón Niños Héroes, Villa Satélite, Obregón en la colonia 6 de Enero, El Palmito y en el colector cercano al Dique La Primavera.

Comentó que se ha estado trabajando con los equipos como malacates y los camiones vactor, enfocados en la limpieza de los colectores que tantos problemas ocasionan por los derrames de aguas negras; todo ello, originado por la basura que la gente aún sigue tirando en la calle y que van a dar a las alcantarillas.

Higuera Laura recordó que los colectores son diseñados para conducir cierta capacidad de agua, y por el acumulamiento de basura, gravas y plásticos, se va reduciendo, provocando derrames de aguas negras en las alcantarillas.

Comentó que gracias a estos trabajos, se ha bajado la intensidad de los brotes, pero desafortunadamente mientras se siga tirando basura, el problema persistirá.

Por ello exhortó a la población para que contribuya en la prestación eficiente de este servicio, evitando tirar basura en las calles, no arrojando al drenaje grasas, aceites, guantes, toallas desinfectantes, etc y verificando que el drenaje pluvial no esté conectado al drenaje sanitario porque estas acciones agravan el problema.