Anulan suspensión del proceso en el caso del Tiburonario

El acuerdo que habían hecho los imputados para reparar el daño del acrílico que colapsó en el tiburonario de Mazatlán fue revocado por un Tribunal de Apelación y buscarán hacer uno nuevo.

Los imputados son Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicairos, ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos; y José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

En octubre pasado obtuvieron una suspensión condicional del proceso debido a que llegaron a un acuerdo para reparar el daño y evitar llegar a juicio oral.

El acuerdo consistía en que taparían con concreto el hueco del acrílico que colapsó y fue aprobado por el Juez.

El Acuario presentó una apelación debido a que no estaban de acuerdo y el representante legal del organismo no estuvo presente en la audiencia.

La pararamunicipal también promovió un amparo pero fue desechado porque estaba fuera de tiempo.

La mañana de hoy los imputados acudieron al Centro de Justicia Penal para continuar con el proceso penal.

Tanto los abogados defensores como el representante legal del acuario dieron al Juez que estaban en pláticas para hacer un nuevo acuerdo reparatorio.

El acuario, dijeron, tiene varias propuestas que la defensa analizará para determinar si las acepta.

En abogado de Dionisio Sánchez dió a conocer que promovió un amparo contra la decisión del Tribunal de Apelación de dejar sin efecto el acuerdo anterior.

El Juez dió un plazo de 30 días para que lleven a cabo las negociaciones.

La Fiscalía acusa que los ex funcionarios realizaron licitaciones a modo para la construcción de una etapa del tiburonario y entregaron contratos por 34 millones de pesos a empresas cuyas propuestas no cumplían con los requisitos y debían ser desechadas.

Después de inaugurado el acrílico del tiburonario colapsó.