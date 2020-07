Propone Graciela Domínguez que gobernador reponga procedimiento de Ismujeres

Luego que en dos ocasiones ha sido rechazado el dictamen sobre el nombramiento de Eva Joaquina Guerrero como nueva titular de Ismujeres, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, propuso que el gobernador reponga el procedimiento.

Opinó que el Ejecutivo Estatal debe buscar que el nuevo perfil sea idóneo y que cumpla con todos los requisitos, como que pueda demostrar que ha atendido la problemática del tema de género, el tema de paridad, el tema de violencia política, y de los derechos de protección a las mujeres.

Domínguez Nava sostuvo que no se tiene ningún problema de carácter personal con la propuesta actual, Eva Joaquina Guerrero.

“Lo que consideramos es que tenemos una alta responsabilidad como Congreso, desde el momento en que nos dan la responsabilidad de ratificar o no para designar a una persona, un perfil idóneo que venga a atender el rezago que tenemos en políticas públicas de atención a las mujeres”, dijo.

El Congreso del Estado no debe desaprovechar la alta responsabilidad que tiene para que el Instituto Sinaloense de las Mujeres cuente con un perfil idóneo, y que no solamente por resolver el tema y ya no estarlo atendiendo por cansancio o por lo que sea, quieran ratificar a alguien que no cumple con los requisitos.

Recordó que fue el gobernador quien lanzó una convocatoria para integrar los expedientes de todas aquellas mujeres que consideraron que tienen el perfil, que cumplen con los requisitos para estar al frente del citado instituto.

“El gobernador hizo una revisión de los 20 registros que se hicieron, y ellos tomaron la decisión de proponer a Eva Guerrero para que dirija el Instituto. Mandan esta propuesta al Congreso del Estado porque la ley dice que el Congreso del Estado tiene que revisar y ratificar o rechazar”.

Expuso que si la propuesta ha sido rechazada por mayoría lo más sano es que el gobernador reponga el procedimiento enviando otra propuesta cuidando que reúna los requisitos.