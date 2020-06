Gertz Manero señala a Fiscalía de Guanajuato de hacer ‘un montaje’ para detener a familia de “El Marro”

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), opinó que se trató de un montaje la detención de cinco personas, entre ellas la madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias “El Marro” en Guanajuato y adelantó que la dependencia iniciará una investigación por si existe alguna imputación legal dentro de las actuaciones que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, el funcionario consideró que la detención de los familiares del hombre señalado como líder del cártel de Santa Rosa de Lima pudo haber sido parte de un montaje, publicó SinEmbargo.

Gertz Manero fue cuestionado sobre los argumentos de la FGE, en los que indicaron que respondieron a la petición federal para intervenir en el domicilio de la comunidad de San Isidro Elguera donde se realizaría un cateo, sin que el Ministerio Público Federal se hiciera cargo de la carpeta de investigación.

El periodista le cuestionó si se trataba de un montaje, por lo que el funcionario federal sostuvo que sí al tratarse de una irregularidad.

“Ni siquiera estaban allí las personas, estaban en otro lado, era un arma que no era arma, no estaban en posesión de las drogas. Es ridículo, por supuesto que es un montaje, es una irregularidad procesal”, afirmó.

“Lo que ellos dicen es una falta de respeto a la función que ejercemos a un cargo público.Uno tiene que ser honesto no nada más con el dinero, sino con las conductas”, añadió.

En la conversación, Gertz Manero negó tajantemente que el procedimiento se haya realizado de esa forma. Incluso, expuso concretamente que iniciarán “un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal. No pueden estar manejando una institución a base de chismes y de imputaciones mediáticas es una cosa muy seria”.

Alejandro Gertz Manero expuso que la FGE de Guanajuato solicitó apoyo federal en investigación del fuero común por la búsqueda de un vehículo robado. Por ello, obtuvo de un Juez del fuero común una autorización para el cateo de una casa.

“Cuando te dan la autorización para un cateo no es para que vayas a encontrar todo lo que te dé la gana, tienes que decirle al Juez a qué vas y qué vas a buscar, qué es lo que estás buscando y por qué crees que está ahí. Cualquier diligencia que tu hagas que no sea esa, el Juez te la va a descalificar”.

Indicó que, en los hechos, no encontraron el vehículo. Fue entonces que señalan que en los alrededores encontraron a unas personas, que tenía un arma fuego y que había una cantidad menor de droga en esa casa, “que no era la materia y que un Juez te lo va a tirar”.

De acuerdo con el Fiscal General de la República, al siguiente día fue cuando acudieron al Ministerio Público Federal.

“Les dicen ‘hazte cargo tú’, entonces el Ministerio Público no lo puede hacer porque no puede asumir una responsabilidad procesal, que no hizo de conductas y diligencias, que no llevó a cabo y que no está de acuerdo. ¿Cómo lo va aceptar?, en calidad de qué o con qué obligación”, cuestionó.

Sostuvo que bajo esas condiciones, el delegado rechaza la recepción del caso por no estar de acuerdo con ellas y al no considerar que sean del fuero federal.

“Si tú estás diciendo que hubo y encontraste alguna droga eso es narcomenudeo y eso te toca a ti, pero además yo no puedo hacer mío lo que sé que no está bien hecho y que el Juez lo va a rechazar”, puntualizó.

Gertz Manero expresó que “no pudieron encajar el muertito”, por lo que no tuvieron alternativa y fueron con el Juez local, que les expresó exactamente lo mismo que les dijo el delegado de la FGR.

“Ahora salen a decir que todo lo que se les pasó fue porque nosotros no aceptamos quedarnos con lo que ellos habían hecho mal”, sentenció.

Gertz Manero cuestionó la trayectoria que tiene Carlos Zamarripa Aguirre, quien primero fue Procurador de Justicia del Estado y ahora es titular de la FGE.

“Guanajuato lleva cinco años en ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor Fiscal (Carlos Zamarripa Aguirre) lleva 11 años ahí”, expresó quien fuera Secretario de Seguridad Pública Federal en el Gobierno de Vicente Fox Quesada.