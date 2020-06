Policía mata a joven afroamericano en Atlanta

El joven afroamericano Rayshard Brooks perdió la vida a causa de dos disparos de arma de fuego de un policía local, la noche de ayer en Atlanta, Georgia. El hecho fue captado en video, mismo que ha circulado en redes sociales.

El incidente se presentó en el estacionamiento de un establecimiento de Wendy’s, (cadena de comida rápida) ubicado en Atlanta. En las imágenes se puede observar cómo dos policías intentan someter Rayshard, quien forcejea con ambos hasta lograr huir, sin embargo, uno de los uniformados va tras él y le dispara en dos ocasiones, publicó Eje Central.

De acuerdo con el informe de el Buró de Investigación de Georgia (GBI por sus siglas en inglés) Rayshard fue llevado a un hospital cercano, en donde perdió la vida después de que se le practicara una cirugía.

Los policías acudieron al lugar después de que se reportó la presencia de un hombre que dormía en un automóvil estacionado delante del Drive Thru (la ventanilla en donde se ordena la comida para llevar), situación que generó malestar entre los clientes. Según el reporte Rayshard se encontraba en estado de ebriedad.

La muerte de Rayshard ha provocado indignación en la ciudad, en donde se presentaron manifestaciones para pedir justicia por Rayshard y condenar los abusos policiacos.

El caso propició que Erika Shields, jefa de la policía de Atlanta, presentara su renuncia. Al respecto Keisha Lance Bottoms, alcaldesa de Atlanta, declaró: «Debido a su deseo de que Atlanta sea un modelo de cómo debería ser una reforma significativa en todo el país, la jefa Shields se ofreció a retirarse inmediatamente como jefa de policía».

La muerte de Rayshard se da en un momento en el que Estados Unidos vive en medio de las protestas antiracismo y contra la violencia policial, las cuales se incrementaron tras el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis. “Black Lives Matter” es el movimiento que concentra estas manifestaciones.

Deciding not to operate a vehicle intoxicated shouldn’t be a death sentence or a reason for arrest. Imagine pulling over into a Wendy’s drive-thru because you made a conscious decision “in the moment” not to put your life/others at risk just to die anyways #RayshardBrooks pic.twitter.com/V6SfjPMnV4

— Leto Hillza 🧢 (@L3toHillza) June 13, 2020