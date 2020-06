Hermano de George Floyd pide paz a manifestantes

Terrence Floyd pidió paz este lunes desde el sitio donde su hermano George Floyd, murió a manos de un policía en Minneapolis.

En el sitio que congregó a decenas de personas y fue creado un mural con la frase “Ahora puedo respirar”, Terrence cuestionó a los manifestantes que están provocando incendios y están haciendo estallar cosas, “¿qué están haciendo?”, agregó, “eso no traerá a mi hermano de vuelta en absoluto”.

Dijo que su familia es “pacífica” y “temerosa de Dios”. Llamó a los manifestantes a “hacer esto de otra manera” y votar.

While visiting the site where George Floyd was killed, his brother, Terrence Floyd, asked the crowd to be peaceful while protesting and vigilant for justice. pic.twitter.com/m7hWa61Gtf

— USA TODAY (@USATODAY) June 1, 2020