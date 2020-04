Infectados de Covid-19 en México serían más de 26 mil: López-Gatell

Hugo López- Gatell Ramírez, subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que los datos del Covid-19 que se presentan todos los días en México son solamente un muestreo y no el total ni de infectados ni de muertos.

Durante la conferencia de este domingo fue cuestionado sobre el “modelo centinela”.

“Es básicamente, dijo, “como una encuesta”, un muestreo. Sirve para efectos de seguimiento del Covid-19, pero no es el dato puntual como se lo dan otros países, y que permite además que México sea ranqueado, como ejemplo, en el mapa de la Universidad Johns Hopkins”.

Las estimaciones, basadas en el modelo de vigilancia centinela, arrojan más de 26 mil posibles casos de Covid-19 en México, reconoció el funcionario en conferencia desde el Palacio Nacional, publicó Sin Embargo.

“Nosotros estimamos 26 mil casos. Entonces alguien podría decir: ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen mil y tantos. No, nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número, no necesariamente idéntico, que el de México, pero un número parecido, 10, 12 casos no observados por cada uno”.

Dijo que en los países donde se han tenido enorme epidemias, también se tendría que multiplicar esos casos por un factor semejante. Explicó que un país que hoy tuviera 300 mil casos, observados y demostrados por laboratorio, con un factor de corrección “tendría 3 millones de casos”.

“Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más, esa es la interpretación”, dijo.

“Las personas que pueden ser directamente observadas son 3 mil y tantas, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas al momento de la consulta, que su médico no identificó que cumplían la definición de caso, etcétera”, añadió.

Más adelante, ante la insistencia de la prensa, reconoció que “de lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande”.

Dijo que en fase 1, el país tiene una situación manejable, pero recordó que llegará un momento en el que sean tantos casos “que no habría manera, ni tendría sentido poner en aislamiento a cada uno de ellos”. Por eso el llamado de quedarse en casa es general, insistió.

Esta noche, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, junto con el propio doctor López-Gatell, informó que 174 personas con Covid-19 han muerto en México; 33 de ellas en las últimas 24 horas.

También informó que en el país se han confirmado 3 mil 181 casos de personas contagiadas con coronavirus, así como 9 mil 188 sospechosos y se han descartado 17 mil 209 casos que dieron negativo.

El doctor Hugo López-Gatell explicó esta noche que las personas no están llegando a las salas de espera ni a las consultas, y están haciendo caso de que, “si no tienen comorbilidades o son mujeres embarazadas, lo más probable es que, si se quedan en casa, se recuperarán en 14 días”.

“Entre que una persona tiene síntomas y se complica la enfermedad, pasa cierto número de días para que ocurra la muerte. ¿Cuántos días? La mitad de las defunciones ocurrieron en nueve días”, expuso.

“No hay manera de parar la epidemia, sólo se puede reducir si nos quedamos en casa. México utiliza un método de vigilancia probado, que fue desarrollado por centros de control de enfermedades de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud en 2015”, añadió.

Pero sobre el polémico método que México está usando, el Vocero del Gobierno federal para el tema del Covid-19 dijo: “El método nos permite tener un conocimiento de lo que queremos saber; es decir, saber cómo se comporta la epidemia en México”.

Hay más de 3 mil casos confirmados en México, y cada caso representa a otros 12 que no fueron a consulta, reconoció el médico.

“De lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande”, enfatizó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.