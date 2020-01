El ‘Quillo’ y el ‘Koala’ analizan declararse culpables de asesinar a Javier Valdez

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión tiene nuevos testimonios que fortalecen la acusación contra los presuntos autores materiales del asesinato de Javier Valdez, Juan Francisco “N” y Heriberto “N”, quienes analizan declararse culpables.

El jueves pasado (23 de enero) estaba programada la audiencia intermedia, pero los abogados de los imputados pidieron al Juez diferirla.

Lea: El ‘Minilic’ habría ordenado asesinato de Javier Valdez; ordenan su detención https://bit.ly/3aSRGeW

Los defensores dijeron que el lunes la FEADLE les entregó dos entrevistas de nuevos testigos que hacen imputaciones mayores y necesitaban analizar un posible cambio en su teoría del caso y estrategia de defensa.

Además, señalaron, están analizando la posibilidad de un procedimiento abreviado en el que obtendrían una reducción de condena por declararse culpables.

De llegar a juicio oral, la Fiscalía solicitará el Juez imponer una pena de 50 años de cárcel.

Desde enero del año pasado, la FEADLE ofreció la posibilidad de un procedimiento abreviado y en varias audiencias la ha reiterado pero la rechazaban.

Tras conocer los nuevos testimonios, los abogados dijeron que analizarán la posibilidad de aceptar el procedimiento abreviado.

En la audiencia del jueves, la Fiscalía y los defensores darían a conocer las pruebas que presentarán en el juicio oral.

Los abogados dijeron al Juez que no pudieron acudir al penal de Guasave a platicar con los imputados sobre los nuevos testimonios y solo pudieron hacerlo hasta unos minutos antes de que iniciara la audiencia del jueves.

Los testimonios, aseguraron, afectan la teoría del caso de la defensa y requieren analizarlo con los imputados para que determinen si continúan el proceso con un juicio oral o terminan el proceso con un procedimiento abreviado.

Hasta antes de estos testimonios, las imputaciones contra Juan Francisco y Heriberto eran mínimas, indicaron.

La defensa, expresaron, necesita un tiempo prudente para estar en posibilidad de hacer una defensa técnica adecuada.

Los fiscales se opusieron al diferimiento de la audiencia ya que se ha postergado en tres ocasiones desde enero del año pasado y acusaron a la defensa de usar tácticas dilatorias.

Aseguraron que las entrevistas se obtuvieron recientemente porque los actos de investigación no han cesado para identificar a otros involucrados que tuvieron otro grado de participación en el homicidio.

Propusieron un receso de un par de horas para acordar un procedimiento abreviado.

El homicidio se cometió hace tres años y las víctimas no han tenido justicia, solo desgaste sicológico y físico, manifestó uno de los fiscales.

Señalaron que los defensores solo han tenido excusas que han afectado los derechos de las víctimas y retrasado la administración de justicia.

Aseguraron que es falso que los defensores tuvieron conocimiento de los nuevos testimonios apenas el lunes, pues uno de los abogados sabía desde el 15 de enero, ya que ese día se hicieron las entrevistas y él estuvo presente.

Los defensores respondieron que es verdad que uno de ellos estuvo en las entrevistas, pero la Fiscalía les hizo llegar los documentos apenas el lunes.

Los diferimientos de audiencias que han solicitado anteriormente, aseguraron los abogados, no son desproporcionados porque han sido para asegurar una defensa adecuada a la que tienen derecho los imputados.

Las víctimas tienen derechos pero los imputados también y tienen que ser respetados, expresaron.

La representante de las víctimas también se opuso y dijo que los nuevos testimonios no cambian el sentido de la investigación y refuerzan los datos de prueba que ya hay y los abogados ya conocen.

Las entrevistas son de cuatro hojas y ellos han tenido tiempo para analizar la investigación y la teoría del caso, manifestó.

La representante propuso hacer un receso para que los defensores analizaran las entrevistas.

El Juez dijo a los imputados que diferir la audiencia los afecta a ellos porque están privados de su libertad y mientras no se resuelva el proceso penal seguirán presos y preguntó que si estaban de acuerdo en que no se celebrara la audiencia y ambos contestaron que sí.

El Juez determinó aplazar la audiencia para que la defensa tenga tiempo de analizar su teoría del caso.

Si no se garantiza el debido proceso, detalló, hay medios de impugnación que pueden llevar a la reposición del procedimiento y se pretende evitar este tipo de situaciones para salvaguardar los derechos tanto de los imputados como de las víctimas.

Sobre la propuesta de dar un receso para acordar un procedimiento abreviado, manifestó, que la aceptación de un procedimiento abreviado no se puede tomar a la ligera y los imputados necesitan analizarlo con detenimiento.

El Juez aprobó diferir la audiencia y quedó programada para el próximo 27 de febrero.

En la sala de audiencia por primera vez estuvo presente Juan Francisco, el Quillo ya que en las anteriores era enlazado vía teleconferencia desde el penal de Mexicali donde estaba recluido, pero ya fue trasladado al centro penitenciario de Guasave.

Critican actuar de FEADLE

La presidenta de la organización Propuesta Cívica y representante de las víctimas en el proceso penal, Sara Mendiola, consideró que la Fiscalía tuvo una actuación endeble durante la audiencia y debió ser más combativa porque una vez más la defensa ganó un debate jurídico y logró diferir la audiencia.

“La FEADLE ha tenido un papel demasiado corto para la gravedad y lo emblemático del caso, el actuar de los defensores públicos creemos que no se están conduciendo con el deber de lealtad que se tiene que conducir una defensoría pública”, dijo.

Consideró que “la actuación del Juez fue una que, derivado de los argumentos que se vertieron en esta audiencia, fue una decisión apegada a la cuestión legal, él es un Juez de Control y está obligado a supervisar y vigilar que en el proceso se cumpla con todos los requisitos de legalidad para que esto no tenga una repercusión más adelante y pueda impactar, incluso en que se eche abajo una sentencia condenatoria en dado caso de que la Fiscalía lo sustente”.

La abogada mencionó que la representación victimal se opone a un procedimiento abreviado como el que planteó la fiscalía en la audiencia sin haber consultado a las víctimas.

“Estamos muy molestos porque la FEADLE haya pronunciado en la audiencia que ellos en dos o tres horas podrían tener una resolución, no es así, nosotros para eso estamos, para defender los derechos las víctimas y eso es lo que vamos a hacer y nos vamos a oponer en todo momento si los derechos de las víctimas no están asegurados, si la reparación del daño no está garantizada; el procedimiento abreviado no solo es una decisión a propuesta de la Fiscalía sino que se tiene que tomar en cuenta a las víctimas”, expresó.

La representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores, consideró sumamente grave que una vez más se haya diferido la audiencia intermedia.

“Esto va en detrimento de la justicia hacia las víctimas, hacia los familiares de Javier, hacia la sociedad y hacia los periodistas, esto es algo que no podemos ocultar, nos parece que la defensa de FEADLE no fue una defensa realmente combativa, sólida, parece que faltó mayor interés, mayor compromiso por parte de FEADLE en esta audiencia y en ese sentido pediremos que la Fiscalía ponga todo su interés, toda su capacidad técnica en este caso, en todos los casos de los periodistas”, indicó.

Señaló que este caso puede sentar un precedente en el tema de justicia e impunidad.

Artículo publicado el 26 de enero de 2019 en la edición 887 del semanario Ríodoce.