Fallece la estrella del baloncesto Kobe Bryant al estrellarse su helicóptero

El exjugador de baloncesto Kobe Bryant falleció este domingo tras un accidente de su helicóptero ocurrido en Calabasas, California.

Bryant viajaba con cuatro personas más, que según el medio TMZ, también habrían perdido la vida. En total se contarían cinco fallecidos, entre los que está su hija Gianna Maria, de 13 años.

La NBA se despide de uno de los mejores jugadores de toda su historia, integrante en 18 ocasiones del equipo All Star.

Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) January 26, 2020