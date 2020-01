Pide líder del PAN que regrese Seguro Popular

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que regrese el Seguro Popular, porque “sí daba cobertura universal y sus servicios eran satisfactorios para los usuarios”.

Desde Tlaxcala, el panista señaló que “nosotros hacemos un nuevo llamado a regresar al Seguro Popular, a seguir dando los servicios médicos que éste daba y en todo caso a mejorarlos, pero con un programa que ya funcionaba, que daba resultados, que daba cobertura y que tenía además una buena valoración y satisfacción por todos los usuarios que son la mayoría de mexicanos, particularmente los más vulnerables”, informó la agencia Apro.

Entrevistado al término del Tercer Informe de Gobierno del presidente municipal de Apizaco, Tlaxcala, Julio César Hernández Mejía, el dirigente nacional del PAN insistió en que debido a la improvisación del gobierno federal morenista, “hoy nos estamos dando cuenta que no hay servicios de atención gratuita para la gente, que están cobrando mucho más en los servicios de salud que deben ser públicos y accesibles para todos, que no hay medicamentos, que no hay atención para los niños con cáncer”.

En su mensaje durante el Informe al alcalde de Apizaco, convocó a las autoridades estatales y legisladores locales y federales a sumar esfuerzos, más allá de colores, para apoyar con más recursos a quien, aseguró, ha hecho más con menos mediante la innovación en infraestructura y obra pública en beneficio de la gente.

“Y por eso hoy hago un llamado a Jorge Luis Vázquez, representante del gobernador, a buscar seguir haciendo esfuerzo para apoyar a este municipio en beneficio de su gente, sumar esfuerzo es más allá de colores partidistas, poner el objetivo principal que es resolverle los problemas y las necesidades”, indicó.

Respecto al proceso electoral de 2021 aconsejó al panismo de Tlaxcala a seguir trabajando bien, como se ha hecho hasta ahora, en beneficio de la población.