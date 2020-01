Guzmán Loera tenía representantes en el gobierno, y eso es gravísimo, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Joaquín Guzmán Loera sí tenía representantes en el gobierno del país, y prueba de ello es la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Luego que en el mensaje de Año Nuevo, el mandatario dijera que el Chapo Guzmán llegó a tener el mismo poder que el presidente, durante la conferencia matutina, un periodista le cuestionó que cuáles eran las pruebas que tenía al respecto.

“En el mensaje que usted compartió en redes sociales en la noche de año viejo, usted decía que hubo tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder que el presidente. No sé si usted, si la actual administración, cuenta con pruebas ya que se puedan aportar que vinculen al expresidente Felipe Calderón con estos vínculos con Joaquín Guzmán Loera, dado que está también este juicio con García Luna, más allá de lo que ya está aportando la Unidad de Inteligencia Financiera”, fue la pregunta.

“Pues nada más esa prueba, nada más esa prueba, o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha.. de Calderón, sí, a Calderón, porque sí estuvo con Fox, pero… y con Salinas, ¿no? Y sí, viene de tiempo atrás, pues está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba, falta que se lo demuestren, falta. Pero ahí está ese indicio”, respondió el mandatario.

“Luego, lo que es evidente es que, como suele pasar en estos casos, todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, ahora sí que como decía mi finado paisano Chico Che, ‘quién pompó’, ¿de dónde las casas y los departamentos? Y todo eso se ve normal. Entonces, a eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne, porque eso es gobernar. No es que Guzmán Loera estuviese aquí en el Palacio o en Los Pinos, pero tenía representantes en el gobierno. Eso es gravísimo”.