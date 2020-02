Estalla huelga en Notimex, la agencia de noticias del gobierno

En el primer minuto de este viernes estalló la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex.

Es la primera huelga de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en una dependencia descentralizada a cargo de una Junta de Gobierno integrada por representantes del gobierno.

Por su parte, en un comunicado la agencia del Estado afirmó a sus suscriptores que seguirá trabajando “al cien por ciento” en todas sus áreas, informó Proceso.

Las cadenas y candados que cerraron el edificio ubicado en la avenida Baja California número 200, en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas rentadas, fueron colocadas desde adentro, así que “de ninguna manera están secuestrados. Cualquier persona puede entrar”, señaló Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex).

“La señora (Sanjuana Martínez) se la pasa contratando a amigos, por tres meses de trabajo les paga 1.5 millones de pesos. ¿Esa es la austeridad? No, eso no es austeridad. La señora nos está robando porque de todas las prestaciones que teníamos la Secretaría de Hacienda depositó el dinero y la señora no quiso pagarnos nuestras prestaciones. Esto lo hacemos por dignidad, no por dinero. Somos profesionales”, gritó otra sindicalizada.

En una pared exterior donde se colocó una placa de Notimex fueron colocadas cartulinas con consignas como: “Trabajadores Unidos en Defensa de los Derechos Laborales” y hojas con la fotografía de la directora Sanjuana Martínez, pintada como payaso con la leyenda: “Sanjuana Martínez. Pura broma” o “Sanjuana Martínez. Tirana de Notimex”. También colocaron veladoras y una casa de campaña.

“Es increíble que el presidente se haya fijado en Sanjuana para dirigir a Notimex. Es tan falsa como el boletín de prensa elaborado hoy para calumniar a nuestra secretaria general”, señaló otro trabajador, mientras su compañera mostraba una pancarta con la leyenda: “Sanjuana basta de simulación y perversidad”.

Desde adentro, menos de diez policías resguardaban el lugar, mientras una persona identificada como el apoderado legal de Notimex y también editor, comenzó a grabar y a tomar fotografías, al tiempo que Urrea lo denunciaba con el micrófono en la mano.

“¡Merecemos reinstalación! ¡Ni un paso atrás!”, exclamó otro despedido, según dijo de manera injustificada, junto con otras 200 personas que tienen contabilizadas.

Un miembro del Sindicato de Telefonistas de las República Mexicana (STRM) calificó como inaudito que se despida a los trabajadores con el pretexto de la austeridad republicana.

“Esta agencia debería ser ejemplo de la política laboral y la violenta”, sentenció.

Criticó la pretensión de nulificar el contrato colectivo de los trabajadores, señalando “una limpieza” de la casa de noticias, mientras personas no capaces ocupan puestos de dirección.

“Si se pretende que exista la cuarta transformación estas cosas no deben permitirse. ¿Cuál es el modelo al que aspira el actual régimen? ¿Esto será lo que prevalecerá en adelante? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social llamó al diálogo y hubo quién no se atrevió a dar la cara”, añadió.

“¡Unidad de los trabajadores y a quién no le guste se jode, se jode!”, exclamó en dos ocasiones el profesor Martín Méndez, de la agrupación “Nuestra Clase”, quien se quejó de la precarización del trabajo en esta agencia.

“Quieren quitarnos el derecho a la estabilidad en el empleo”, señaló el maestro normalista.

Hace unas horas, en un comunicado, el SUTNotimex desmintió a la dirección de Notimex, respecto a que exigían el cumplimiento de cláusulas del contrato colectivo de trabajo que representan beneficios para Urrea.

Según Notimex, el sindicato exigía 94 cláusulas de beneficios, entre las cuales se encuentra el 15% de aumento salarial, beneficios económicos a favor de su lideresa, Adriana Urrea “quien exigía más de 242 mil pesos mensuales” por concepto de “apoyo sindical”.

“Urrea es una ex trabajadora de Notimex denunciada por un presunto delito de peculado y a quién la Secretaría del Trabajo le entregó la Toma de Nota sin haber realizado asamblea alguna ni elecciones, acusó Notimex..

Además, acusó a Urrea de pedir licencias sindicales por 364 días “hábiles” del año para 20 extrabajadores del comité, 54 mil pesos para la fiesta de aniversario del sindicato, 19 mil 300 pesos para medicinas y consultas médicas para cada trabajador, pese a que cuentan con Seguro Social e igualmente que se entregaran a todos los sindicalizados cinco mil 220 pesos por motivo del aniversario de la agencia.

También, señaló, exigía un permiso de tres semanas con disfrute de salario para los que realicen tesis de licenciatura, maestría o doctorado y entregar 10 mil pesos para los gastos de titulación, un teléfono celular con 800 minutos de tiempo aire y 200 pesos mensuales para cada sindicalizado por concepto de “publicidad”.

Al respecto el SUTNotimex afirmó que “en todo momento, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTNotimex y la Comisión Revisora conformada para el proceso de negociaciones del CCT expresaron su conformidad de reducir prestaciones excesivas, que se otorgaban en anteriores administraciones al SUTNotimex, respaldando la Austeridad Republicana que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y afirmó que ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) quedó firmado en actas la abdicación de la actual dirigencia del SUTNotimex a los beneficios directos otorgados al Comité Ejecutivo Nacional “e incluso a tener oficinas al interior de la Agencia”.

“Fue la empresa la que se negó, en todo momento, a negociar con el SUTNotimex el actual contrato colectivo de trabajo, lo cual llevó a la base trabajadora y al SUTNotimex que sí tiene representación legítima, avalada por la STPS a ratificar el estallamiento a huelga desde el primer minuto de este 21 de febrero de 2020”, añadió.

Resaltó el apoyo de los trabajadores a esta acción en defensa de sus derechos laborales que incluyen a personal contratado por la misma dirección que han pedido afiliarse a este sindicato al conocer las injusticias de la actual administración, “sobre todo después de que le buscara sustituto a su ‘líder charro’ Jesús Rodríguez al frente del sindicato patronal que ella misma formó y que ahora pretende que sea dirigido por Luis Monroy”.

Sanjuana, Sanjuana, ahí viene Adriana”, corearon los trabajadores en huelga, en apoyo a la líder del SUTNotimex.

Notimex, por su parte afirmó que la huelga no afectará ninguna de sus áreas que seguirán trabajando al cien por ciento.

“La producción de nuestros contenidos como noticias, entrevistas, crónicas, reportajes, material fotográfico, infografías y videos no tendrán ninguna baja, ya que el grupo que emplazó a huelga no tiene ninguna representatividad al interior, pues carece de agremiados.

“Nuestros productos noticiosos y de video estarán disponibles todos los días, por lo que nuestros servicios fluirán en su forma acostumbrada” sostuvo Notimex.