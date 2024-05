Estrella Palacios promete gobernar con los principios de la 4T

La candidata a la alcaldía de Mazatlán, afirma que resolverá problema de drenaje

Cuando se le pregunta si ante la posibilidad de ganar la elección el 2 de junio, ya tiene preparada la “operación cicatriz” para integrar a su gobierno la legión de morenistas que aseguran que fue designada candidata por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, la pretensa a la alcaldía de Mazatlán responde:

“Vamos a ganar, en el momento de yo asumir la presidencia municipal las personas, mujeres que han de acompañarme en gobernar Mazatlán, serán personas que se rijan bajo los principios de la Cuarta Transformación “, dijo Estrella Palacios Domínguez.

Fiel a su mercadotecnia política de “izquierda” “#HagamosBrillarMazatlán”, añade: “Y, por supuesto que yo estoy muy contenta, porque muchos compañeros y compañeras de Morena se han sumado a la campaña y estoy segura también que al momento de gobernar, me van a apoyar”.

La candidata de Morena y Partido Verde a la presidencia municipal de Mazatlán asegura estar consciente de que uno de los problemas centrales de la ciudad es el colapso del sistema de drenaje que tiene larga data.

Entrevistada durante su visita a la escuela Primaria Francisco González Bocanegra, ubicada en la avenida Manuel J. Clouthier, entre las avenidas Antonio López Sáenz y Libramiento II, donde saludó a personal docente y padres y madres de los educandos, no le sacó la vuelta al tema del drenaje.

“Una de las propuestas de nosotros es resolver el problema del drenaje; esto se hará a través de la reparación de cárcamos, a través de incrementar dos plantas tratadoras y de restituir la tubería dañada, que son más de 250 kilómetros de tubería”, dijo la aspirante a gobernar Mazatlán.

Pese a las fracturas políticas ocasionadas al interior de Morena en Mazatlán, por la inconformidad de militantes que impugnaron ante el Tribunal Electoral Federal la planilla de regidores encabezada por la candidata a la alcaldía, por considerar que había sido impuesta por el gobernador Rubén Rocha, está muy optimista en su campaña política.

“Esta es la tercera semana de campaña, ha sido una campaña muy alegre, una campaña muy entusiasta, me he sentido muy contenta, hemos estado visitando todos los rincones de Mazatlán, tanto la zona urbana como la zona rural”, comenta.

Asegura que entre las propuestas que ha presentado a los mazatlecos está la de mejorar los servicios públicos y que sean suficientes y eficientes.

“Vamos a destinar el 80 por ciento del recurso de obra pública para las colonias populares y la zona rural, eso es en cuanto a servicios públicos”, enfatizó.

—¿Cómo la ha recibido la gente?— se le pregunta a Palacios.

—Pues me ha recibido con mucho cariño, me han recibido excelentemente bien. Morena es el partido de las mayorías, Morena es el partido de la esperanza, eso me dice la gente, se acercan cuando saben que vengo representando a Morena. La verdad, pues es muy notorio, a cualquier lugar que vamos, mercados, casa por casa, comercios, en la zona rural y al momento de decirles que venimos de Morena, la gente pues nos recibe, abre la puerta, nos invitan a pasar y la verdad que con mucho cariño nos han recibido.

A Estrella se le comenta sobre la notoria ausencia en su comitiva política electoral, de las morenistas Elsa Bojórquez Mascareño y Emma Rodríguez Choreño, quienes aspiraban ser candidatas a la alcaldía de Mazatlán.

—¿Qué fue lo que pasó con ellas?

—Pues mire en el caso específico de Elsa nos está apoyando. Ella está en el equipo de Rita Fierro, porque está coordinando la campaña de la diputada que va por el distrito 22, y ella está apoyándola. Me ha tocado coincidir con Elsa en algunos eventos y ha manifestado su apoyo a nuestro proyecto también. En el caso de la doctora Choreño no he tenido la oportunidad de platicar con ella, pero a las dos las considero que son mujeres valiosas de izquierda, compañeras de izquierda, compañeras de lucha y yo estoy segura que podemos trabajar juntas, con ellas y otras compañeras del movimiento.

—Los inconformes aseguran que usted fue designada candidata por el gobernador.

—No. Fue una designación de mi partido, no fue el gobernador, fue una designación del partido que se hizo bajo los procesos legales del partido, yo de esa manera fui designada.

—Ellos se quejaron que no respetaron los estatutos, ni el código de ética…

—Fue una designación del partido y como te decía si algún compañero o compañera no tiene esa opinión, estamos en un país libre, pueden manifestar lo que ellos piensan y yo lo voy a respetar. Pero sí decirte que las compañeras y compañeros de Morena, la mayoría, están no solamente sumados a nuestro proyecto, sino que están apoyando y trabajando para que la Cuarta Transformación siga aquí en Mazatlán; me siento muy apoyada, por ellas y por ellos y me siento muy contenta porque vamos a ganar el 2 de junio.

—¿Ante la posibilidad de ganar ya tiene preparada la “operación cicatriz”?

—Pues en este caso lo que nosotros buscamos como Movimiento de Regeneración Nacional, queremos que las personas que se sumen, tanto en el proyecto como en el gobierno, sean personas, le repito, que se rijan bajo los principios de la Cuarta Transformación. Mujeres como la doctora Choreño, estoy segura que también nos van apoyar, sí, la verdad son mujeres muy valiosas que yo admiro mucho y están invitadísimas a seguir contribuyendo.