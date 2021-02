Morenistas ‘puros’ respaldaran a candidatos externos en Ahome

Cinco aspirantes a la candidatura para la alcaldía de Ahome por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) revelaron hoy que apoyarían a un externo si el instituto así lo determina.

La determinación de respaldo político vario, luego que una semana atrás los mismos afirmaran que trabajarían exclusivamente sólo para morenistas “puros”.

El cambio en el discurso lo manifestaron Antonio Menéndez de Llano, Lucio Antonio Tarín Espinoza, Cecilia Covarrubias, Rodrigo Sanchez y Ramón López Félix, quien no estuvo en la sesión anterior.

Hasta ahora, a las reuniones de pretensos no han asistido Juan Ramón Torres Navarro, Iván Ayala Bobadilla y José Borunda Meléndez Verduzco.

Los cinco afirmaron que no hay resentimientos y que buscan la unidad al interior de Morena-Ahome, lo que incluye respaldas las aspiraciones de candidatos externos.

Estos no emitieron opinión sobre particulares, sino que generalizaron.

Aseguraron que la determinación que tome como partido Morena no se someterá a discusión.