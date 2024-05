Erika Sánchez, por servicios y seguridad de otro nivel

La candidata a la alcaldía de Culiacán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa señala que será la primera alcaldesa de la capital de Sinaloa

Erika Sánchez asegura tener la experiencia para llevar a Culiacán a otro nivel, con la recuperación de servicios públicos y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad del municipio.

Representante del viejo PRI, la candidata por Fuerza y Corazón por Sinaloa dice no solo representar a los partidos políticos, sino a muchas mujeres que ven en ella a la primera presidenta de Culiacán.

La entrevista

—Los delitos como robo a casa habitación, a comercio y robo de autos se han incrementado en Culiacán, ¿cuál es la estrategia que se buscará?

—Se requiere de una reorganización que permita que podamos tener, como en su momento, las casetas que había en cada una de las colonias.

Sánchez ofrece fortalecer la seguridad pública con mejores sueldos, uniformes, armas y patrullas para los policías.

“Aquí lo que se ha perdido es la alianza provechosa que debe existir entre el gobierno, en este caso el municipal, y los diferentes entes, tanto de gobierno como de la sociedad civil y de la iniciativa privada”, enfatiza.

Sánchez propone recuperar el liderazgo del que gozó la Junta de Agua Potable de Culiacán hasta antes de la llegada de Morena, para mejorar el servicio.

“JAPAC fue una empresa durante mucho tiempo, hasta que llegó Morena a Culiacán, fue una empresa que tenía un gran liderazgo. Recibía premios a nivel nacional, internacional. Era una empresa que brindaba verdaderamente una calidad en el servicio, y además era transparente”, subraya.

Hoy es una de las más opacas, agrega.

Su gobierno invertirá en nuevos drenajes, renovación de tuberías y una nueva planta potabilizadora.

“Vamos a tener cero tolerancia con los baches. Tenemos un diagnóstico claro de Culiacán y vamos a hacer una inversión de 140 millones de pesos, pero en el primer año de gobierno nos vamos a quedar sin baches en Culiacán, y vamos a entrarle al tema de nuevas pavimentaciones”, indica.

—¿Cómo se atenderá el problema de corrupción en las corporaciones de seguridad, donde tránsitos y policías han sido evidenciados pidiendo “mordidas”?

—Yo creo que tiene mucho que ver con los liderazgos. Esas cosas suceden cuando el liderazgo te lo permite. Si tú tienes un presidente municipal cómplice, y tienes un presidente municipal que avala que se tengan esas prácticas, se dan. Si tienen, como lo van a tener, una presidenta municipal que no permita este tipo de circunstancias, no va a suceder, no las van a tener.

Con ella, ofrece, ningún policía ganará menos de 20 mil pesos.

Sobre el déficit de policías, dijo que hará “lo propio” para aumentar el número porque en Culiacán se cuenta con 1 mil 300 policías, muy por debajo de los 2 mil que debería haber.

“Vamos a hacer lo propio para que eso suceda. Y con eso, por supuesto, se tiene que incrementar también el parque vehicular, así que al menos yo traigo una propuesta de 100 patrullas nuevas para Culiacán, que vaya de la mano con el incremento de todos estos policías”, manifestó.

—¿Cómo deja su principal oponente, Juan de Dios Gámez Mendívil, al municipio? ¿Merece repetir en el cargo?

“Claro que no. Culiacán está abandonado”, expresa.

La candidata asegura que con Gámez Mendívil quedaron abandonados 1 mil 200 parques, se quitaron las becas a los niños y la ciudad está llena de baches y el 60 por ciento de su población se queja de no tener servicio de agua potable.

“Yo creo que en esta ocasión, después de sus pésimos resultados, difícilmente (la sociedad) va a permitir que el gobernador, por segunda ocasión, nos vuelva a imponer a la misma persona. Ya lo hizo una vez porque no necesitaba las urnas, pero hoy que se necesita el voto de la sociedad para que se le brinde la confianza, esa va a ser la mayor encuesta que va a tener. El rechazo”, subraya.

—Una encuesta de De las Heras coloca a Morena a la cabeza de las preferencias electorales en Sinaloa para senadores y diputados federales, ¿cree que la tendencia será igual con las alcaldías y diputaciones locales?

Erika Sánchez afirma que algunas encuestadoras la colocan en “empate técnico” con el morenista.

“Como el candidato de Morena, (yo) no ando repartiendo promesas. Yo ando haciendo compromisos tangibles, reales, de cosas que yo sé que se pueden concretar… Juan de Dios Gámez, además de haber sido un pésimo administrador de Culiacán, tiene una denuncia por acoso sexual y eso no se les olvida a las mujeres”, enfatiza.

—¿Por qué votar por Erika Sánchez, que representa al viejo PRI?

—Erika representa las aspiraciones de muchas mujeres, porque detrás de mí hay la aspiración, no nada más de que llegue la primera presidenta municipal de Culiacán… es abrirle la puerta de las oportunidades a las mujeres, a las que quieren emprender, a las que quieren estudiar, a las que quieren salir adelante… Detrás de Erika Sánchez está la aspiración de una ciudad que quiere estar mejor.

La candidata se dijo orgullosa de ser priista, de ser una mujer trabajadora y entrona, una mujer de retos que en los espacios que ha ocupado en su carrera política, aunque ha tenido escenarios adversos, ha dado buenos resultados.

—En Mazatlán el alcalde denunció amenazas contra algunos aspirantes, ¿usted ha tenido amenazas o alguno de sus compañeros candidatos?

—Yo personalmente, no. Y hasta donde yo tengo entendido, (tampoco) ninguno de mis compañeros candidatos a diputados locales… Hemos estado bien a gusto, con libertad, con confianza. Nos reciben bien en todos lados, salimos y entramos bien de todos lados porque la sociedad confía en este proyecto.

—En 2021 hubo secuestro de operadores priistas, ¿teme que se repita este 2024?

—Habiendo un antecedente, siempre puede volver a ocurrir. Pero hasta este momento no tengo nada que me indique a mí que se pueda repetir un escenario de esa naturaleza.

Artículo publicado el 05 de mayo de 2024 en la edición 1110 del semanario Ríodoce.