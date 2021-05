Critica Rocha a los Coppel que apoyan al ‘PRIANPRD’ y se benefician del dinero que AMLO da a los pobres

El aspirante a la gubernatura asegura que el dinero que da el presidente Andrés Manuel López Obrador a los pobres beneficia hasta los empresarios como los dueños de las tiendas Coppel, porque de dicho dinero los clientes hacen los abonos mensuales.

“Y los 875 mil millones de pesos se quedan con los empresarios, que no se quejen, incluso les sirven como para pagar el abono de la Coppel, que no se queje la Coppel, que no se quejen los dueños de la Coppel”, enfatiza.

Critica que algunos de ellos (los Coppel), no todos, que están apoyando a la otra parte (la alianza PRI-PAN-PRD), porque según ellos están regalando el dinero, pero los de la Coppel está en todo el país, porque en todo el país les pagan el abono; les dio capacidad el presidente (a la gente pobre) de pagar el abono a Coppel.

“Entonces que no se quejen los empresarios…Andrés Manuel no solamente está viendo por la gente pobre, sino también por los pequeñisismos empresarios, que son los que le venden a esta gente pobre, son los que van y abren la puerta cuando va a comprar el par de huevos y el tomate y la cebolla etc, para hacer su desayuno, cuántos pares de huevos se venderán, son 9 millones de adultos mayores, los que reciben su pensión”.

“Entonces es importante tener claridad en eso, estamos proponiendo un país justo, hay que construir un estado con justicia social; bueno, les agradezco, infinitamente, cuiden por favor los votos, es importante para todos, apoyen a cuatro de cuatro, Morena y PAS, y un abrazo, cariñoso”, dijo Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura del estado, pidió a las mujeres mazatecas que cuiden los votos y que apoyen cuatro de cuatro, Morena y PAS, para construir un Estado con justicia social como lo está impulsando AMLO.

“Voten por nuestros candidatos, en este caso para nuestro querido Químico Benítez, y los candidatos a diputados ahí se los encargamos, los candidatos a diputados federales, es muy importante”, pidió Rocha Moya, este 13 de mayo, en el encuentro que sostuvo con la estructura de mujeres morenistas de Mazatlán.

En el evento realizado en el Hotel Hacienda en Mazatlán, Rocha Moya se recordó el pleito del presidente con los grandes empresarios, los que están defendiendo al PRI y al PAN, porque quieren ganar la mayoría del Congreso federal, ahí donde se aprueba el presupuesto en la cámara de diputado.

“Porque en los programas sociales que impulsa el presidente se llevan 875 mil millones de pesos, para podérselos dar a la gente, y para que hubiera 875 mil, tuvieron que quitarle privilegios a ellos, y ellos quieren volver a sus privilegios”, sostuvo.

Rocha Moya criticó que los empresarios argumentan que no quieren que se le regale dinero a la gente, pero lo que ellos no quieren que se le regale a la gente en realidad son programas sociales que se instrumentan en todo el mundo.

Argumentó que lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hacen en Estados Unidos , lo está haciendo el presidente Biden que va entrando, una serie de programas sociales, en un país con una tasa de menos pobres, mismos que se instrumentan en Suecia y Alemania.

“Pero aquí los 875 mil millones de pesos que se le entregan a los viejos, ‘yo soy uno de ellos, viejos, nada más que nos dicen adultos mayores, para que no nos sintamos tan.., pero la atención a los adultos mayores, tienen un sentido. que vivan dignamente la vejez”, destacó.

Rocha Moya se preguntaba dónde queda el dinero que recibe la gente con discapacidad y los “chavos” que van a la preparatoria, a lo que él mismo respondía argumentando que la gente no se come el dinero, sino que es una cadena.

“Dónde queda el dinero, a gente que hace, compra en el abarrote, en el supercito, ahí se acaban los 875 mil, necesitan comida, necesitan vestir, necesitan ponerse un sombrero, unos huaraches y qué hacen, pues compran en el abarrote y ese abarrotero que hace, compra al de más arribita que le da al mayoreo, y ese otro, es una cadena”, dijo.