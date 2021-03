Se desmorenan militancia y simpatizantes en Ahome a causa de Gerardo Vargas

Se consideraron ofendidos y prometieron actuar, sacudirse el yugo de la opresión a derechos políticos-electorales y eliminar la imposición de indeseables en candidaturas de su partido tinto, así sea llevando a la derrota a su propio organismo, encumbrando a la oposición, para que la dirigencia nacional aprenda que a la militancia no se le debe mentir, traicionar y mucho menos robar la esperanza de un cambio verdadero.

Lo gritaron a los cuatro vientos. Nada dejaron en las alforjas. El puño levantado en todo lo alto era la firma de esa rebelión que comenzó sorda y que crecía como ola conforme trascendía que el ex secretario de la gobierno en el gobierno de Mario López Valdez sería el candidato a la alcaldía de Ahome, después de fracasar en la puja por la gubernatura y perder la de la alcaldía de Culiacán.

En esa marabunta de inconformes, Ernesto Corral y Juan Armenta marcharon, protestaron, gritaron consignas como ¡Ahome no se vende, Ahome se defiende!, ¡Fuera Vargas Fuera!, y otras.

Ambos son ancianos. Caminan lento, encorvados, pero llevan letreros con consignas antivargas en sus manos. “Mi familia y yo le dimos a Morena 15 votos en la elección anterior, pero con este lacra, este ratero, este ladrón, no va a tener ni uno. Me encabrona que me quieran ver la cara de buey con semejante candidato”, cuenta casi afónico, susurrando don Ernesto, que ya ha cruzado la ciudad por la calle Gabriel Leyva y va camino a la plazuela 27 de Septiembre.

Revueltos en la misma marcha va Julio César Sierra Pérez, líder del colectivo “Germinación Morena” que acusó de “forajidos políticos” y capos partidistas a Marcelo Ebrad, Mario Delgado Carrillo e Ignacio Mier Velasco, responsabilizándolos de la debacle morenista al negociar las candidaturas de Vargas Landeros, Manuel Guillermo Chapman Moreno y otros sujetos.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Honor y Justicia y sus dirigentes metropolitanos nos destazaron por todos lados. Un ataque brutal de la dirigencia a los ahomenses con las imposiciones de los forajidos políticos, priistas disfrazados de morenistas, como Rubén Rocha Moya y Gerardo Vargas Landeros. Los más corruptos entre los políticos”, acusó.

Martín de Jesús Guerrero Durán, secundó que los enemigos de morena están a su interior, Marcelo Ebrad, Mario Delgado Carrillo e Ignacio Mier Velasco, porque fomentaron la desintegración total para imponer candidatos a modo y rapaces. “A la militancia de Ahome la marginaron, relegaron, pisotearon y humillaron, incrustaron la corrupción en el vientre”.

Idelfonso Torres Blanchet, afirmó que la militancia y el arraigo de los morenistas está más vivo que nunca y se demostrará en las urnas. “Nos correspondió a los más nefasto de los políticos, que no representan intereses de los morenistas y por ello a partir de este miércoles se decreta la huelga de promoción, difusión y de estructura electoral, así como el voto cruzado de ambos indeseables.

“No vamos a ceder ni a claudicar. Vamos Combatir la ilegalidad y la corrupción, morena será más grande cuando los corruptos y arribistas sean lanzados a la calle. Vale más morir peleando que vivir de rodillas”, dijo.

La marcha que se denominó “Rebelión en la Granja”, el diputado local, Juan Ramón Torres Navarro, diputado local, llamó a la no imposición y acusó que Mario Delgado e Ignacio Mier Velásco son ladrones de Morena. “Y mandan a rateros (Gerardo Vargas Landeros) que vendieron el ingenio Mochis. En el gobierno (Ahome) nos va a vender a los ciudadanos”.

Mientras que Lucio Tarín Espinoza aseguró que la idea del cambio que esperaba la población se despedaza y va a la basura con candidatos como Gerardo Vargas Landeros y Chapman Moreno, por lo que pintó la raya a lo que llamó la humillación a la militancia, simpatizantes y a los ciudadanos.

Milo Ibarra afirmó que es increíble que alguien como Gerardo Vargas Landeros esté representando a los morenistas, pero más increíble es que desde la dirigencia nacional se le imponga.

Luisa Reyna Armenta arengó que el levantamiento en Ahome es guerra en contra del Comité Directivo Nacional y sus imposiciones. “Mario Delgado, títere traidor, que por dinero entregó las representaciones locales. Violentó los derechos electorales de militantes, de indígenas; las plurinominales fueron mal seleccionadas”, dijo.

Exigió se reponga el procedimiento para que gane el que no llegue a robar, a mentir, a traicionar.

Mientras que el diputado federal, Iván Ayala aseguró que la lucha contra la imposición ya comenzó porque le arrebataron las representaciones a verdaderos morenistas. “Tope en donde tope, hasta la victoria.

Don Ernesto Corral y Juan Armenta han escuchado la arenga. Enrollan sus mensajes y los depositan al pie del kiosko. Ya lo han decidido, en el mismo tenor que muchos más: “Ni un voto a esos cabrones”.