Aumenta pandemia deserción escolar en México

8.8 millones de alumnos no se inscribieron en el actual ciclo escolar debido a problemas económicos relacionados con la pandemia y porque tuvieron que trabajar

La pandemia de COVID-19 en México no sólo ha impactado en los sistemas de salud y la economía, sino que también está ocasionando una crisis educativa debido al cierre de escuelas, obligando a que los niños y jóvenes abandonen sus estudios.

La Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 8.8 millones de alumnos en el país no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 debido a problemas económicos relacionados con la pandemia y porque tuvieron que trabajar.

De la cifra total, 2.3 millones de personas (4.3 por ciento en relación con la población total de 3 a 29 años) no se inscribieron por motivos relacionados a la pandemia, 2.9 millones (5.4 por ciento de la población de 3 a 29 años) no se inscribieron por falta de recursos económicos y 3.6 millones porque tenían que trabajar.

La ECOVID-ED consistió en entrevistas telefónicas realizadas entre noviembre y diciembre de 2020 a 5 mil 475 viviendas, sobre el total de personas por hogar, disponibilidad de herramientas tecnológicas en la vivienda, información de las personas de 3 a 29 años en el momento de la entrevista y características respecto a su situación educativa y opinión sobre gastos adicionales y ventajas y desventajas de la educación a distancia, entre otras variables.

Los resultados de la encuesta también mostraron que 1.8 millones de niños y jóvenes que se inscribieron en el ciclo escolar 2019-2020 desertaron o no se inscribieron en el actual debido a la pandemia y a problemas económicos, 1.5 millones de los cuales estaban en escuelas públicas.

“De los motivos de no inscripción al ciclo escolar 2020-2021, destaca la respuesta por falta de recursos, como motivos económicos que pueden estar intensificados dado los efectos de la crisis provocada por la pandemia, aunque directamente no se haya asociado al fenómeno de la COVID-19, mientras que para la población que refiere no haberse inscrito por falta de recursos para la edad de 13 a 15 años se tiene el 1.1 por ciento; se incrementa la razón de no inscripción por este motivo para el grupo de 16 a 18 años con 5.6 por ciento; para la edad de 19 a 24, lo indica el 12.5 por ciento y también para el grupo de 25 a 29 años con 10.9 por ciento”, señala el texto.

Por nivel educativo, es en el nivel medio superior en el que se identificó el porcentaje más alto de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020, con 3.6 por ciento seguido de la secundaria con un 3.2 por ciento.

De los 2.3 millones que no se inscribieron en el actual ciclo escolar debido a la pandemia, el 26.6 por ciento señaló que no lo hizo por considerar que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3 por ciento debido a que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, y el 21.9 por ciento reportó no inscribirse por carecer de computadora, otros dispositivo o conexión de internet.

Antes de la pandemia, solo el 44.3 por ciento de los hogares en México contaban con equipo de computación y únicamente 56.4 por ciento tenía conexión a Internet. En el ámbito rural, las cifras era considerablemente menores: 20.6 y 23.4 por ciento de los hogares contaban con computadora y con conexión a Internet, respectivamente, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología en los hogares (ENDUTIH 2019).

Asimismo, las diferencias en materia de posesión de una computadora y de acceso a Internet eran muy pronunciadas. Mientras que casi nueve de cada 10 hogares del nivel socioeconómico alto contaban con conexión a Internet, solo dos de cada 10 hogares del estrato bajo cuentan con conexión.

De ahí, que con las clases a distancia las familias con alumnos inscritos (33.6 millones) tuvieron que destinar gastos adicionales para subsanar la carencia de tecnologías. La ECOVID-ED encontró que el 28.6 realizó un gasto adicional para la compra de teléfonos inteligentes, el 26.4 en la contratación de servicios de Internet fijo y mobiliario como sillas, mesas, escritorios o adecuar espacio para el estudio con 20.9 por ciento.

Respecto al tiempo que se dedica a las clases y actividades escolares por día, se obtuvo que casi la mitad (un 48.3 por ciento) le dedica entre 3 a 5 horas a estas actividades, seguido del 23.5 por ciento que le dedicaba menos de tres horas. El porcentaje más bajo correspondió al 11.8 por ciento que dijo dedicarle 8 horas o más a estas actividades, seguido del grupo que le dedicaba entre 6 y 7 horas con 16.3 por ciento.

“Por lo anterior tenemos que de cada 10 personas en este grupo de edad inscritas en el ciclo 2020-2021, siete le dedicaban hasta cinco horas al día, mientras que solamente tres le dedicaban seis horas o más”.

La ECOVID-ED también encontró que las madres de familia son las que apoyan mayormente a los alumnos en las clases y tareas escolares, principalmente a estudiantes de preescolar con (84.4 por ciento), seguido del nivel primaria (77 por ciento) y finalmente secundaria (60.2 por ciento).

Sobre las ventajas de las clases a distancia y virtuales, el 56.4 por ciento dijo que la principal es no poner en riesgo la salud de los alumnos dado que se mantienen seguros en casa, el 22.3 por ciento dijo que propicia la convivencia familiar y finalmente el ahorrar dinero en gastos diversos como pasajes y materiales escolares con el 19.4 por ciento.

Entre las principales desventajas, el 58.3 por ciento señaló que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, el 27.1 por ciento, refirió la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos y el 23.9 por ciento, la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos.

Sobre la disponibilidad de los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita, se tiene que para todos los grupos de edad más de la mitad de los estudiantes tiene mucha disponibilidad para ello, siendo el grupo de edad entre los 13 a 18 años el de mayor disponibilidad con 64.1 por ciento, seguido del grupo de edad de 6 a 12 años con 60.7. En contraste el grupo en el que se tiene el mayor porcentaje respecto a las opciones de respuesta de poco o nada disponibilidad fue el de 3 a 5 años con 29.7 por ciento, seguido del grupo de edad de 19 a 29 años con 28 por ciento.

Astrid Hollander, jefa de Educación de Unicef México, señaló a principios de marzo la urgente necesidad de que en el país reabran las escuelas en las regiones donde se han reducido los contagios.

“A pesar de los esfuerzos grandes por mantener una continuidad educativa, como la televisión, esto no puede reemplazar a la educación presencial y más porque hay niños vulnerables, que no pueden acceder a estos medios. Muchos niños no van a poder seguir aprendiendo porque no tienen condiciones en casa para hacerlo. Se espera que haya un rezago grande. En este momento no sabemos con exactitud, porque no se hacen diagnósticos de cuánto están aprendiendo niños y niñas”, señaló Hollander.

“Los resultados de 2018 de la prueba estandarizada Planea muestran que el 80 por ciento de estudiantes de primaria no alcanzaban los conocimientos esperados en matemáticas, lectura y escritura. En este año de educación no presencial esto se va a ver agudizado, se abren brechas y aumentarán las desigualdades que ya existían”.

Las autoridades de Salud y Educación anunciaron un posible regreso a clases en estados en semáforo verde, después de Semana Santa, el cual se puede ver interrumpido si se registra una tercera ola de casos.