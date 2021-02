Insisten en que jueza deje caso Villarreal

La defensa de los acusados de desviar 293 millones de pesos de la Secretaría de Administración y Finanzas insistió en que la jueza Sara Bruna Quiñónez se excuse de seguir conociendo la causa penal y la juzgadora rechazó la solicitud.

La semana pasada la defensa ya había hecho esa solicitud por considerar que la jueza es parcial y ha hecho juicios personales y no legales.

Los acusados son el ex secretario, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

En audiencia celebrada esta tarde, el defensor Carlos Olguín, dijo a la jueza que la audiencia anterior no dio respuesta a la solicitud porque de manera abrupta dio por terminada la sesión y se retiró de la sala.

Acusó que la jueza no dio oportunidad de presentar pruebas ni dio uso de la voz a la defensa, el ministerio público ni al asesor victimal.

El abogado le pidió que se pronunciara si continuará o no conociendo de la causa penal.

El ministerio público, Librado Romero Martínez, dijo que en la audiencia anterior la jueza no dio oportunidad de realizar manifestaciones porque dio por terminada de manera abrupta la sesión.

La jueza respondió que no dio contestación a la solicitud del abogado porque no era procedente.

Mencionó que el abogado no puede pedir a la jueza que se excuse de conocer una causa penal porque eso solo lo puede hacer el juez por decisión propia cuando advierte que no puede conocer la causa.

Lo que el abogado debió hacer, dijo, es una recusación no solicitar que se excusara.

La jueza dijo que continuará conociendo de la causa penal.

Tras la decisión de la jueza el abogado solicitó presentar una recusación y como pruebas ofreció el video de la audiencia del 17 de febrero, el cuadernillo administrativo, y notas periodísticas de Ríodoce y la revista Espejo y una entrevista que la jueza dio al diario Noroeste en las que hace manifestaciones sobre la causa penal.

La jueza mencionó que la solicitud estaba fuera de tiempo y la rechazó.

No es admisible la recusación, aunque hubiera preferido que sí lo fuera, dijo.

Con las pruebas que ofreció con ninguna se acreditan la causas de impedimento para que se recuse, manifestó.

La jueza dijo no recordar la entrevista con el diario Noroeste que señaló el abogado.

El abogado mencionó que ella no debe dictar esa resolución y solo debe admitir la solicitud y las pruebas y remitirlas al Supremo Tribunal para que el órgano superior resuelva.

La juzgadora mencionó que la solicitud es desechada por extemporánea.