Quitan delito a ex funcionarios de Finanzas por solicitud de Fiscalía

Por solicitud de las Vicefiscalías Anticorrupción y General del Estado, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, sobreseyó un delito a los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de desviar 263 millones de pesos.

Los acusados son el ex secretario, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

Los tres estaban acusados de los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía presentó acusación solo por un delito y en audiencia celebrada esta mañana solicitó a la jueza sobreseer el delito de desempeño irregular de la función pública.

Los ex funcionarios seguirán el proceso penal solo por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Los abogados manifestaron la intención de terminar el proceso con una suspensión condicional con la que evitan el juicio oral.

Durante la audiencia la jueza dio a conocer que las viceficales General, Nuria Alejandra González Elizalde; y Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, enviaron un oficio en el que solicitan el sobreseimiento.

El apoderado legal del Gobierno del Estado, César Figueroa Gutiérrez, dijo que no había oposición a sobreseer el delito.

La Fiscalía tomó la decisión de no acusar un delito por un dictamen de la Auditoria Superior del Estado que indica que no hubo daño al erario porque el dinero se usó para gastos del gobierno.

La jueza dijo que el delito es que el dinero se usó con fines distintos a los que estaba destinado, además que el dictamen de la ASE tiene como base una pericial contable que no analizó todos los pagos, solo una muestra.

Quedó sin comprobar la ruta de ese dinero del erario público, indicó.

El mismo dictamen, señaló, indica que sí hubo desvío para gasto corriente del gobierno y ese es el núcleo del delito.

Manifestó que al no haber acusación pero sí una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía tenía que dictar el sobreseimiento.

El Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo, no hizo ninguna manifestación por lo que está autorizando tácitamente el sobreseimiento al guardar silencio, indicó.

Al salir del Centro de Justicia Penal de Culiacán, Villarreal Ibarra, dijo que la observación que derivó en la denuncia se solventó y se acreditó que el dinero se usó para parar sueldos, aguinaldos, subsidio a la UAS y proveedores del gobierno.

“Nos sentimos todos muy contentos porque todo se está alineando a que las cosas realmente salgan resueltas como debe de ser, no estamos pidiendo nada fuera de la Ley, no hicimos cosas que ameriten estar en juicio penal”, expresó.