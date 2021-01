Los tres Marios

Mario Zamora Gastélum se afianzó como el candidato del PRI en apenas veinte días. Pasó de estar nulificado en la contienda interna a imponerse casi sin réplicas. En la cúpula se sabía desde hace días, ya ungido se movió rápido y preciso desde que arrancó el año 2021. Cuando se dieron las reuniones públicas con los tres dirigentes nacionales de los partidos de la Alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) estaban en el tejido fino de su candidatura.

Con ella en la bolsa (siempre algo puede pasar) hizo los amarres locales. El 15 de enero se reunió con Leovigildo Carranza en Mazatlán, el poderoso empresario atunero e inmobiliario. Era la continuidad de los acercamientos con los hombres del dinero en Sinaloa. Le sobran contactos a Mario Zamora, familiares y de amigos, con la élite empresarial. Tenía la venia política, del centro, seguía la venia económica.

Todo era cuestión de tiempo y que no surgiera algún tren que lo descarrilara. No pasó y hoy Mario Zamora Gastélum es: “el candidato ideal”, “el mejor perfil”, “cuadro óptimo”, “unifica”, de “incuestionable trayectoria”, “gran funcionario”, “valiente” … todas son citas de las últimas horas escritas o dichas por columnistas y políticos al definirse el contendiente del bloque PRI-PAN-PRD, la alianza Va por Sinaloa. El PRI es maravilloso para alinear un discurso y cambiar atributos de persona como si se tratara de estampitas.

Uno de sus oponentes, Jesús Valdés, no se rindió hasta el último minuto, aunque estaba perdido desde hacía tiempo. Hacen falta más que pancartas de “Yo con Chuy” para detener una decisión cupular en el PRI.

Después de librar ese candadito falso en la toma del edificio del PRI de Sinaloa, Mario Zamora se fue como pez en el agua, se multiplicó sin tropiezos. Fue con panistas y perredistas y lo recibieron dándole la bienvenida a su casa. No dejaba de ser extraño ver a Miguel Ángel Osorio Chong pisando al PAN, o a su tocayo Mancera departiendo en el PRI. Es la nueva realidad y nadie se acongojó ni mostró escrúpulos que a estas alturas serían tardíos

Margen de error

(Sopa) Al gobernador Quirino Ordaz Coppel lo doblaron semanas atrás, por segunda ocasión. En 2018 no quería a Mario Zamora Gastélum como el candidato a la Senaduría y ahora no lo quería a la gubernatura. El poder no le alcanzó para imponer a un posible sucesor, al menos desde su ala política.

En el juego de las vencidas le tocó una sopa de su propio chocolate, una imposición del centro a la periferia. En la sucesión de 2016, cuando Quirino resultó candidato, se tejió desde el centro, y en Sinaloa no les quedó más que aplacarse. Ahora le aplican su brebaje: Lo dejaron correr un amplio trayecto con sus dos propuestas, Juan Alfonso Mejía y Javier Lizárraga, los infló y les soltó la rienda. Por debajo a Quirino Ordaz le iban construyendo al candidato real.

Mario Zamora jugó sus fuerzas hábilmente. Se cobijó donde había sombra, y no era con el gobernador de su estado, era en el Senado con Miguel Ángel Osorio Chong, el poderoso Secretario de Gobernación del sexenio priista pasado, que conserva control y poder dentro del PRI. Por supuesto también José Antonio Meade, el ex candidato presidencial y gran padrino político de Mario Zamora desde los tiempos de la London School of Economics, en Inglatrerra.

Quirino Ordaz lo intentó hasta el último momento, aunque al fin no se atravesó tercamente, a ningún ex gobernador le conviene pelearse con el sucesor. Ordaz sabe que se juega mucho en esa relación.

Todo indica que al final el obstáculo mayor de Zamora no era ninguna de las propuestas de Quirino, sino Jesús Valdés, el dirigente estatal del PRI. No había parado su campaña desde que salió de Agricultura en el gabinete estatal y llegó al partido. Lo mismo vendía huevos que gallinas a precio especial, que llevaba gel y cubre-bocas a hospitales. Sus fuerzas dentro del PRI nacional no están empoderadas y todo se basaba en construir una rentabilidad electoral que lo convirtiera en la opción. También falló.

Mirilla

(PAN) En el lado azul esperaban a Mario Zamora en la oficialización de su candidatura sus otrora archirrivales: Zenén Xóchihua lo venció en la contienda por la Alcaldía de Ahome en 2010. El priista ni se inmutó. Javier Osorio hijo rompió el hielo: “bienvenido a casa” dándole de palmadas en la espalda, y López Brito le dijo “firmes Mario”.

En el PAN fue el único de los tres lugares donde se habló de ideología. Dijo Juan Carlos Estrada que esta unión no comprometía la postura histórica de 80 años. Hay un bien mayor, un enemigo común, refirió: el autoritarismo y el presidencialismo.

Zamora repitió con panistas lo que ya había dicho con priistas. Con la diferencia que les dijo que cuándo se iban a imaginar a los priistas yendo a la casa de panistas sin echar pleito.

El PAN estaba en calma, para ellos era mejor recibir a Zamora que a Jesús Valdés. Al fin Zamora había trabajado para los gobiernos panistas federales.

Primera cita

(PRD) En el PRD fue mera cortesía. Una deferencia al Senador Miguel Ángel Mancera, su compañero de bancada. El sol azteca está desfondado en Sinaloa. Aun así alcanzó a llenar su patio y cerró filas con el aspirante.

El PRD tendrá muy poco en la Alianza, un par de espacios en las diputaciones locales apenas.

Deatrasalante

(Desbandadas) Tiempos turbulentos los actuales. Apenas se den las definiciones de las candidaturas faltantes, alcaldías y diputaciones federales y locales, seguirán las desbandadas. De todos lados.

Mantener cohesión y lealtades será un asunto prioritario en esta contienda con un batido de propuestas. Las fronteras no son claras, excepto en estar en contra o a favor de quien todos se cuidaron de no nombrar en el recorrido de los tres Marios (Mario priista, Mario panista, Mario perredista) al que no estará en las boletas: Andrés Manuel López Obrador (PUNTO)