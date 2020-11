Fiscalía quita un delito a ex funcionarios acusados de desviar 293 mdp

La Fiscalía General del Estado presentó una nueva acusación contra dos de los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas involucrados en el presunto desvío de 263 millones de pesos y lo hizo solo por un delito.

La acusación presentada en 2018 fue por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública; la nueva es únicamente por ejercicio indebido del servicio público.

Los tres involucrados son el ex secretario Armando Villarreal Ibarra; al ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.

Contra López Ramírez la acusación se mantiene por los dos delitos y en audiencia realizada esta tarde sus defensores pidieron sobreseer el delito de desempeño irregular de la función pública pero la Jueza rechazó la solicitud.

En agosto pasado, Villarreal Ibarra y Herrera Félix fueron vinculados a proceso penal de nueva cuenta en cumplimiento a una sentencia de amparo por lo que la Fiscalía tuvo que volver a presentar acusación contra ellos y lo hizo solo por un delito.

De acuerdo con la Fiscalía, ya no acusó desempeño irregular de la función pública debido a que la Auditoria Superior del Estado determinó que no hubo ningún daño al erario en el ejercicio de los 263 millones de pesos.

La ASE había denunciado que los recursos fueron desviados de cuentas federales a cuentas estatales y se usaron con fines distintos a los que estaban etiquetados.

En la nueva resolución, la ASE asegura que los recursos nunca perdieron el carácter de federales por lo tanto no hay elementos para fincar responsabilidad resarcitoria.

Debido a que López Ramírez no promovió amparo, contra él se mantiene la acusación por los dos delitos presentada en 2018.

En la audiencia de esta tarde su defensa dijo que con la resolución de la ASE ya no subsistía el delito de desempeño irregular de la función pública.

Además, mencionó, la ASE ni siquiera involucró a López Ramírez en el procedimiento para fincar sanciones resarcitorias, solo a los otros dos acusados.

La Jueza señaló que la resolución de la ASE no es vinculante para el Tribunal penal además que están acreditados los hechos.

Aunque los recursos no perdieron el carácter de federales, dijo, el delito es que se trasfirieron a cuentas estatales y no se usaron en los fines para los que estaban etiquetados.

Llama mucho la atención, ¿por qué tan tardía la Auditoria Superior del Estado?, que fue quien denunció, después de tres años ahora resulta que no hay elementos para exigir la acción resarcitoria, expresó la Jueza.

La Jueza negó el sobreseimiento por el delito de desempeño irregular de la función pública a López Ramírez.

En la próxima audiencia comparecerán los tres ex funcionarios juntos, pero Villarreal Ibarra y Herrera Félix por un delito; y López Ramírez por dos.