Abren los tianguis en Culiacán, pero la gente no acude

Una mujer apresura el paso. Camina sobre la avenida Antonio Terrones al sur de Culiacán. Saluda a su derecha y luego a su izquierda. ¿Cuándo te pones?, le pregunta otra mujer. Ella responde que luego. Vende moños para el cabello y otros artículos infantiles.

Sigue su paso a lo largo de la calle y va repitiendo su respuesta. Luego. Pero va sonriente, parece contenta de ver que el tianguis reanudó sus actividades después de más de 100 días.

Hubo un momento en la mañana en que había más gente supervisando que marchantes. Los locales más concurridos fueron los de alimentos. No así el de Álvaro Izaguirre, quien tiene un puesto de artículos de piel y mochilas.

“Pues mira, si te das cuenta está solo, ahorita lo que queremos más bien es que esto se reactive para seguir trabajando nosotros como tiangueros, que los compañeros vengan, que la gente venga, explica”.

Los locales están dispuestos con una separación considerable. Al menos 1.50 metros y en algunos hasta más. El tianguis de la calle Terrones en la colonia Independencia es el tercero más grande de Culiacán y uno de dos que servirán como ensayo antes de reanudar esta actividad.

Antes de este tianguis se reanudó la actividad en la colonia Laureles Pinos y la dinámica fue la misma. Un circuito dispuesto con los establecimientos colocados con al menos metro y medio de separación. Uso obligatorio del cubre bocas para todos, tanto clientes como marchantes y vigilancia de Protección Civil y del equipo dispuesto por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Las ventas eran lo de menos. Al menos eso dice uno de los comerciantes en los Laureles Pinos mientras termina de recoger su mercancía. Es ropa para niños y niñas y otros artículos. “Teníamos como cinco meses sin poder trabajar y ahorita por lo menos sale para las tortillas”, dice.

Importa más dejarlos trabajar que las ventas. La crisis por el Covid-19 en Culiacán mantiene un índice de 110 contagios diarios en promedio y ha cobrado más de 900 vidas en casi 180 días de pandemia.

Y así se traduce en la calle Terrones. Muy poca gente, apenas un puñado guardando distancia. A la entrada la temperatura es examinada y la colocación de gel anti bacterial en las manos. Ambos procesos son obligatorios.

Adrián Cerda Orozco, jefe del Departamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública, explicó que para volver a la operatividad del tianguis se realizó un trabajo previo de inspección y adaptación de las áreas de trabajo de los comerciantes, con el propósito de ampliar los pasillos y la distancia entre cada uno de ellos para reducir los riesgos de contagio.

Y Álvaro lo entiende. Señala una cinta amarilla para delimitar el espacio. Luego hacia un frasco transparente con gel alcoholado en su interior. Se afana, quiere que la cámara retrate su local en orden, limpio.

“Yo sé que tienen miedo de venir la gente pero tenemos nuestro protocolo de sanidad para los clientes que vengan a comprar, tenemos gel, tenemos estas medidas. Entonces las ventas están bajas pero lo que queremos es que esto se reactive”, explica.

El tianguis de la calle Terrones es el tercero más grande. Antes que él se encuentran el Huizaches, el cual es el más grande de Culiacán, luego el de la calle Nakayama, en la colonia Guadalupe Victoria y en cuarto lugar el de la colonia Laureles Pinos.

Previo a la reapertura parcial tiangueros se manifestaron al menos en cuatro ocasiones en el Ayuntamiento de Culiacán. Después de varias reuniones acordaron el jueves 13 de agosto abrir el primer tianguis. En caso de no existir mayores complicaciones y de cumplirse las medidas, al martes siguiente el tianguis de la Terrones.

Hasta ahora ese es el camino recorrido por tiangueros. Así lo explica Brenda Beltrán, presidenta de la mesa directiva del tianguis de la colonia los Huizaches. Aún no hay respuesta del Ayuntamiento para saber si continuarán con la apertura de otros tianguis en la ciudad.

Mientras tanto ella se enlistó en el grupo de los Guardianes de la Promoción de la Salud, campaña del alcalde Estrada Ferreiro que recién se reanudó por 15 días más.

La supervisión a la que fueron sometidos no fue únicamente de la autoridad municipal sino de ellos mismos, y la conclusión de Brenda es que si bien las ventas no son para nada buenas, al menos está la esperanza de que los dejen trabajar.

“Estamos organizados, nos estamos dando vueltas la misma gente del tianguis porque tal vez termine la campaña del Ayuntamiento pero nosotros queremos seguir para que se quede esa vigilancia por decirlo así, estar pendientes y recordándole a la gente sobre todo lo del cubre bocas, usar el gel y estar ‘sanitizando’ su área”, explica.

La cuestión, según acota Brenda, es que se sigan respetando los protocolos como debe ser, “lo que queremos la gente es trabajar y que esto funcione bien”.

Sin embargo algo que caracteriza a los tianguis es el bullicio de la gente. Y este de momento no es posible. Eso se traduce en las ventas bajas. Y Brenda explica que se tienen que ganar la confianza de la gente, tanto de la clientela como de la autoridad.

“Les pedimos que apoyen al comercio informal como el tianguis, han sido cinco meses sin trabajar y lo que requerimos ahorita es de apoyo para estar trabajando, aprovechar esta oportunidad que nos dan de trabajar dos días a la semana y sobre todo hacer las cosas bien para que nos ‘aperturen’ más tianguis”, señala.

Pero la respuesta no ha llegado. Y los días siguen pasando. La pandemia en Sinaloa no concluye y más del 50 por ciento de los casos activos los concentra Culiacán, una ciudad que no ha terminado de entender la peligrosidad del Covid-19.

