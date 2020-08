Colectivo ¡Aquí No! refrenda oposición a planta de fertilizantes en Topolobampo

El colectivo ¡Aquí No! que se opone a la construcción de una planta de fertilizante amoniacal en la zona reproductora de camarón y criaderos de aves y vegetación endémica dentro de la bahía de Topolobampo, afirmó que la prohibición legal a la edificación está firme y suspendida toda obra física.

Además, el grupo retó a un debate público a los promotores del Grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) a que demuestren la viabilidad del proyecto con los permisos oficiales vigentes para desenmascarar a quien mienta.

Ulises Pinzó, Gerardo Peña Avilés, Armando Pinzón Rojo, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, y Felizardo Romo Zúñiga, activista ambientalista, ex legislador federal, turistero, indígena y restaurantero de El Maviri, respectivamente, afirmaron que la planta es aún un proyecto en una zona de manglar protegida que está detenida judicialmente con tres amparos en desahogo.

“Estamos firmes en la posición de rechazo al lugar de construcción, los juicios están corriendo, y no hay prisa por su sentencia definitiva, los que están apurados por tener la resolución a su favor son los de GPO, pues incluso han desatado una campaña de desprestigio que no prende en la población” comentó Pinzón.

El resto lo secundó, y aseguraron que no se moverán de su posición.